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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:55 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年7月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(170,977口)

44,898 73,439 16,355 95,951 59,369 157,204 149,163 13,773 21,814

较6月25日变动(未平仓合约：减少7,769口)

-2,001 -5,149 450 -5,216 -1,997 -6,767 -6,696 -1,002 -1,073

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.3 43.0 9.6 56.1 34.7 91.9 87.2 8.1 12.8

各类交易商数量(总计为241家)

48 117 48 55 45 131 191 (完) (编译 白云; 审校 李爽)
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