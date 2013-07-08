CFTC报告：COMEX期铜7月2日持仓报告(表)

日本个股：博通对东芝芯片业务首轮出价最高，为230亿美元--消息人士

路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。