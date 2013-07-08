CFTC报告：COMEX期铜7月2日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透7月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年7月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(170,977口)
44,898 73,439 16,355 95,951 59,369 157,204 149,163 13,773 21,814
较6月25日变动(未平仓合约：减少7,769口)
-2,001 -5,149 450 -5,216 -1,997 -6,767 -6,696 -1,002 -1,073
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.3 43.0 9.6 56.1 34.7 91.9 87.2 8.1 12.8
各类交易商数量(总计为241家)
48 117 48 55 45 131 191 (完) (编译 白云; 审校 李爽)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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