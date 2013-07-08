CFTC报告：COMEX期金7月2日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(410,399口)
158,712 137,961 27,133 186,385 209,161 372,230 374,255 38,169 36,144
较6月25日变动(未平仓合约：增加19,752口)
-6,189 7,212 5,275 21,427 8,995 20,513 21,482 -761 -1,730
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.7 33.6 6.6 45.4 51.0 90.7 91.2 9.3 8.8
各类交易商数量(总计为292家)
115 95 72 61 54 209 193(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。