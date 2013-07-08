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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:55 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(410,399口)

158,712 137,961 27,133 186,385 209,161 372,230 374,255 38,169 36,144

较6月25日变动(未平仓合约：增加19,752口)

-6,189 7,212 5,275 21,427 8,995 20,513 21,482 -761 -1,730

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.7 33.6 6.6 45.4 51.0 90.7 91.2 9.3 8.8

各类交易商数量(总计为292家)

115 95 72 61 54 209 193(完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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