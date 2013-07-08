香港个股：银河证券寻求股东批准发行至多95亿元人民币公司债

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月9日 - 中国大型券商--银河证券 表示，将提请于股东大会上审议批准公司发行总规模不超过95亿元人民币的公司债券。公司可一次或多次向监管机构申请发行，每次发行的债券期限最长为10年。
该公司的声明称，发行债券募集的资金拟用于补充公司营运资金。拟发行的债券总规模将不会超过2013年6月末公司净资产额的40%。公司债券不会配售予发债时的股东，债券将申请在上海证券交易所上市。
银河证券表示，本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
银河证券H股今年5月在香港挂牌上市，集资约83亿港元。该股周一收报4.6港元，较招股价5.3港元低13.2%。(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。