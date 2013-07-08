香港个股：银河证券寻求股东批准发行至多95亿元人民币公司债

路透香港7月9日 - 中国大型券商--银河证券 表示，将提请于股东大会上审议批准公司发行总规模不超过95亿元人民币的公司债券。公司可一次或多次向监管机构申请发行，每次发行的债券期限最长为10年。

该公司的声明称，发行债券募集的资金拟用于补充公司营运资金。拟发行的债券总规模将不会超过2013年6月末公司净资产额的40%。公司债券不会配售予发债时的股东，债券将申请在上海证券交易所上市。

银河证券表示，本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

银河证券H股今年5月在香港挂牌上市，集资约83亿港元。该股周一收报4.6港元，较招股价5.3港元低13.2%。(完)

浏览银河证券其他新闻，请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)