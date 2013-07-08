CFTC报告：NYMEX原油期货7月2日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,769,805口)
405,049 115,454 592,465 679,935 971,725 1677449 1679644 92,356 90,161
较6月25日变动(未平仓合约：减少39,566口)
17,292 2,171 -52,601 -6,684 10,520 -41,993 -39,910 2,427 344
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.9 6.5 33.5 38.4 54.9 94.8 94.9 5.2 5.1
各类交易商数量(总计为330家)
120 79 136 88 107 275 273 (完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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