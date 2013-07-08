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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:53 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,769,805口)

405,049 115,454 592,465 679,935 971,725 1677449 1679644 92,356 90,161

较6月25日变动(未平仓合约：减少39,566口)

17,292 2,171 -52,601 -6,684 10,520 -41,993 -39,910 2,427 344

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.9 6.5 33.5 38.4 54.9 94.8 94.9 5.2 5.1

各类交易商数量(总计为330家)

120 79 136 88 107 275 273 (完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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