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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:56 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,695口)

76,074 13,426 4,809 61,026 131,990 141,909 150,225 14,786 6,470

较6月25日变动(未平仓合约：减少346口)

347 -644 588 -1,646 -390 -711 -446 365 100

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.5 8.6 3.1 38.9 84.2 90.6 95.9 9.4 4.1

各类交易商数量(总计为231家)

106 47 31 41 62 163 124 (完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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