CFTC报告：ICE棉花期货7月2日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透7月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(156,695口)
76,074 13,426 4,809 61,026 131,990 141,909 150,225 14,786 6,470
较6月25日变动(未平仓合约：减少346口)
347 -644 588 -1,646 -390 -711 -446 365 100
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.5 8.6 3.1 38.9 84.2 90.6 95.9 9.4 4.1
各类交易商数量(总计为231家)
106 47 31 41 62 163 124 (完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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