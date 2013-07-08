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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 07:56 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月9日

路透香港7月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7562港元 )
    
    美国股市周一收涨，道琼工业指数 收高88.85点，或0.59%，至15,224.69点，扩大上周五
强劲就业数据引发的涨势，标普500指数逼近5月触及的历史高位。今日业绩期拉开帷幕。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       168.430    1.20      30062            13.064      -0.58
 中国铝业                       7.550   -0.79      31734             2.342       0.10
 中国移动                      51.220   -0.06      93998            79.455      -0.43
 中国人寿                      34.280   -0.26      42008            17.726       0.26
 中石油                       114.010    0.16      83215             8.843      -0.64
 中石化                        68.060    0.27      26507             5.279       0.55
 汇丰控股                      53.680    0.09     176616            83.271       0.51
 中电信                        47.870   -0.27      37802             3.713       0.89
 中国联通                      13.300   -0.37     137650            10.316      -0.62
 兖州煤业                       6.940   -0.43      82859             5.383       0.24
 华能国际                      38.290   -0.18      16855             7.425      -1.14
 南方航空                      19.180   -1.94       2230             2.975       1.20
 东方航空                      15.040   -2.27       7504             1.167     -49.06
 中芯国际                       4.010    3.35      51377             0.622      -2.81
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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