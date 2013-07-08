《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月9日

路透香港7月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7562港元 ) 美国股市周一收涨，道琼工业指数 收高88.85点，或0.59%，至15,224.69点，扩大上周五 强劲就业数据引发的涨势，标普500指数逼近5月触及的历史高位。今日业绩期拉开帷幕。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.430 1.20 30062 13.064 -0.58 中国铝业 7.550 -0.79 31734 2.342 0.10 中国移动 51.220 -0.06 93998 79.455 -0.43 中国人寿 34.280 -0.26 42008 17.726 0.26 中石油 114.010 0.16 83215 8.843 -0.64 中石化 68.060 0.27 26507 5.279 0.55 汇丰控股 53.680 0.09 176616 83.271 0.51 中电信 47.870 -0.27 37802 3.713 0.89 中国联通 13.300 -0.37 137650 10.316 -0.62 兖州煤业 6.940 -0.43 82859 5.383 0.24 华能国际 38.290 -0.18 16855 7.425 -1.14 南方航空 19.180 -1.94 2230 2.975 1.20 东方航空 15.040 -2.27 7504 1.167 -49.06 中芯国际 4.010 3.35 51377 0.622 -2.81 (完) (整理 梁慧仪)