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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:06 BJT

全球汇市：投机客最近一周增持美元多仓--CFTC

路透纽约7月8日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客增持美元多头仓位。

7月2日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至223.7亿美元，前一周为132.8亿美元。

投资者从今年2月中旬以来一直持有美元净多仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 27,336 24,376

空头仓位 98,072 85,838

净仓位 -70,736 -61,462

欧元(125,000欧元为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 59,270 87,192

空头仓位 75,360 69,835

净仓位 -16,090 17,357

英镑(62,500英镑为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 32,562 34,419

空头仓位 63,886 53,848

净仓位 -31,324 -19,429

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 8,919 9,932

空头仓位 9,035 7,468

净仓位 -116 2,464

加元(100,000加元为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 35,398 27,186

空头仓位 51,648 37,824

净仓位 -16,250 -10,638

澳元(100,000澳元为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 21,521 21,403

空头仓位 92,036 83,047

净仓位 -70,515 -61,644

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月2日当周 6月25日当周

多头仓位 5,288 5,377

空头仓位 6,462 6,088

净仓位 -1,174 -711(完)

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