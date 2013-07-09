全球汇市：投机客最近一周增持美元多仓--CFTC

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透纽约7月8日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客增持美元多头仓位。
7月2日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至223.7亿美元，前一周为132.8亿美元。
投资者从今年2月中旬以来一直持有美元净多仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 27,336 24,376
空头仓位 98,072 85,838
净仓位 -70,736 -61,462
欧元(125,000欧元为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 59,270 87,192
空头仓位 75,360 69,835
净仓位 -16,090 17,357
英镑(62,500英镑为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 32,562 34,419
空头仓位 63,886 53,848
净仓位 -31,324 -19,429
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 8,919 9,932
空头仓位 9,035 7,468
净仓位 -116 2,464
加元(100,000加元为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 35,398 27,186
空头仓位 51,648 37,824
净仓位 -16,250 -10,638
澳元(100,000澳元为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 21,521 21,403
空头仓位 92,036 83,047
净仓位 -70,515 -61,644
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月2日当周 6月25日当周
多头仓位 5,288 5,377
空头仓位 6,462 6,088
净仓位 -1,174 -711(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。