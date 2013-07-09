全球金融：中国证监会首次向美国监管机构提供中概股公司会计底稿

路透上海7月9日 - 在与美国签署相关合作备忘录两个月后，中国证监会已完成一家中资概念股公司的会计底稿整理工作，并准备向美国证监会提供底稿，这是其首次对外提供会计底稿，标志着两国会计审计跨境执法合作迈出重要一步。

近年来，美国做空机构频频将目标瞄准中国公司，开始了做空中概股浪潮，引发大面积抛售，一批中概股停牌乃至私有化。数据显示，相比2010年全年40多家中国企业在美国首次公开发行(IPO)的顶峰时期，不到两年时间，不仅赴美上市企业骤减，一些中概股涌起一股私有化退市潮。

值得注意的是，中概股遭做空也引起美国证监会注意。由于无法取得相关公司的审计工作底稿，美国证监会对有关的会计师事务所提起了诉讼，导致在美上市的中国公司再次遭遇信任危机。

上海证券报周二引述中国证监会负责人称，境外监管机构可以通过监管合作渠道向中国提出协查请求。在中国证监会提供会计工作底稿后，美国起诉五大会计师事务所理由就不存在，美国应妥善处理涉及诉讼问题。监管合作渠道的畅通，将有效解决中美会计跨境审计监管的有关纠纷。

该负责人同时表示，下一步，对于美方及其他国家有关部门提出的相关请求，履行相关程序后也会予以满足。另外，此次提供会计底稿还表明了中国证监会在打击证券期货市场犯罪、维护市场诚信，保护投资者利益的决心和信心。

报导并引述业内专家指出，根据中国有关法律法规，未经监管部门许可，中国会计师事务所不得擅自向境外提供会计底稿，必须通过监管合作渠道才能提供。