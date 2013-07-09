全球金融：中国证监会首次向美国监管机构提供中概股公司会计底稿

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海7月9日 - 在与美国签署相关合作备忘录两个月后，中国证监会已完成一家中资概念股公司的会计底稿整理工作，并准备向美国证监会提供底稿，这是其首次对外提供会计底稿，标志着两国会计审计跨境执法合作迈出重要一步。
近年来，美国做空机构频频将目标瞄准中国公司，开始了做空中概股浪潮，引发大面积抛售，一批中概股停牌乃至私有化。数据显示，相比2010年全年40多家中国企业在美国首次公开发行(IPO)的顶峰时期，不到两年时间，不仅赴美上市企业骤减，一些中概股涌起一股私有化退市潮。
值得注意的是，中概股遭做空也引起美国证监会注意。由于无法取得相关公司的审计工作底稿，美国证监会对有关的会计师事务所提起了诉讼，导致在美上市的中国公司再次遭遇信任危机。
上海证券报周二引述中国证监会负责人称，境外监管机构可以通过监管合作渠道向中国提出协查请求。在中国证监会提供会计工作底稿后，美国起诉五大会计师事务所理由就不存在，美国应妥善处理涉及诉讼问题。监管合作渠道的畅通，将有效解决中美会计跨境审计监管的有关纠纷。
该负责人同时表示，下一步，对于美方及其他国家有关部门提出的相关请求，履行相关程序后也会予以满足。另外，此次提供会计底稿还表明了中国证监会在打击证券期货市场犯罪、维护市场诚信，保护投资者利益的决心和信心。
报导并引述业内专家指出，根据中国有关法律法规，未经监管部门许可，中国会计师事务所不得擅自向境外提供会计底稿，必须通过监管合作渠道才能提供。
今年5月，中国证监会、中国财政部与美国公众公司会计监察委员会签署执法合作备忘录，正式开展会计审计跨境执法合作。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。