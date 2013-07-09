金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌1.27%，报905.96点。

中国股市：沪综指收挫2.4%，受IPO最快将于月底重启消息冲击

香港股市：恒生指数收跌1.3%，但已弹离盘中低点

中国汇市：中间价持稳人民币小幅收跌，市场对后市看法分歧

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印度股市：周一收低，因卢比大跌至纪录低点，引发对海外资金持续流出的忧虑，并巩固了央行7月料将不会降息的预期，进而打压ICICI Bank等银行股。指标BSE指数 收低0.88%或171.05点，报19,324.77点。NSE指数 下跌0.96%或56.35点，收报5,811.55，处于200日移动均线切入位下方。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至纪录低点，加重了对经常帐赤字提供资金的忧虑情绪，并迫使决策者寻求除了偶尔干预以外的快速解决方案。卢比兑美元 收报60.61/62，盘中曾触及纪录低位61.21，跌破6月26日创下的纪录低点60.76。卢比兑美元上周五收报60.225/235。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,281.360点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.34%至694.24点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.3%，报33.2235卢布，卢布兑欧元 涨0.05%至42.7200卢布。

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巴西股市：拉美股市收低，盘中成交清淡，因交易商正等待第二季企业财报季来临。巴西股市在周二市场假期休市前出现大幅振荡。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.3%，收报45,075.50点，受淡水河谷 下挫1.4%的跌势拖累。

巴西汇市：巴西雷亚尔持平，墨西哥披索因国内改革前景乐观而上涨

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南非股市：大涨，因黄金和铂金(白金)等贵金属价格蹿升，矿业股因此成为最大赢家。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高近2%至35,370.67点。综合指数 收升1.6%报39,795.17点。