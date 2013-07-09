金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌1.27%，报905.96点。
中国股市：沪综指收挫2.4%，受IPO最快将于月底重启消息冲击
香港股市：恒生指数收跌1.3%，但已弹离盘中低点
中国汇市：中间价持稳人民币小幅收跌，市场对后市看法分歧
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印度股市：周一收低，因卢比大跌至纪录低点，引发对海外资金持续流出的忧虑，并巩固了央行7月料将不会降息的预期，进而打压ICICI Bank等银行股。指标BSE指数 收低0.88%或171.05点，报19,324.77点。NSE指数 下跌0.96%或56.35点，收报5,811.55，处于200日移动均线切入位下方。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至纪录低点，加重了对经常帐赤字提供资金的忧虑情绪，并迫使决策者寻求除了偶尔干预以外的快速解决方案。卢比兑美元 收报60.61/62，盘中曾触及纪录低位61.21，跌破6月26日创下的纪录低点60.76。卢比兑美元上周五收报60.225/235。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,281.360点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.34%至694.24点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.3%，报33.2235卢布，卢布兑欧元 涨0.05%至42.7200卢布。
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巴西股市：拉美股市收低，盘中成交清淡，因交易商正等待第二季企业财报季来临。巴西股市在周二市场假期休市前出现大幅振荡。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.3%，收报45,075.50点，受淡水河谷 下挫1.4%的跌势拖累。
巴西汇市：巴西雷亚尔持平，墨西哥披索因国内改革前景乐观而上涨
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南非股市：大涨，因黄金和铂金(白金)等贵金属价格蹿升，矿业股因此成为最大赢家。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高近2%至35,370.67点。综合指数 收升1.6%报39,795.17点。
南非汇市：兰特上涨，因美元自多年高点回撤 (完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。