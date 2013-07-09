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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:14 BJT

日本数据：6月M3货币供应额较上年同期增长3.0%

路透东京7月9日 - 日本央行周二公布，6月M3货币供应额较上年同期增长3.0%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

6月 5月 4月 上年6月

M2 +3.8 +3.5* +3.2 +2.3

M3 +3.0 +2.8 +2.6 +2.0

广义流动性 +3.2 +2.7* +2.0* -0.1

*为修正数据

参看完整表格，可点选日本央行网站，网址为(here)

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(编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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