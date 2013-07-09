中国基金：嘉实基金上报新兴市场双币分级债券基金，有望成首只双币分级基金

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海7月9日 - 据中国证券报周二报导，嘉实基金管理公司近期已上报新兴市场双币分级债券型基金方案，该产品有望成为国内市场上首只双币分级基金。
报导称，嘉实双币分级债券型基金将分为两类份额，其中优先份额为美元募集份额，六个月开放一次，获得约定收益率；进取份额为人民币募集份额，封闭两年，获得支付优先份额本金和约定收益之后的剩余资产。该基金将主要投资于海外新兴市场债券。
目前，国内共有73只分级基金，规模超900亿元。在市场中，分级基金的主流分级模式是采用财务杠杆模式，即低风险的优先份额获得超过1年期定存的约定收益，高风险的进取份额获得支付优先份额本金和约定收益后的剩余资产。为使优先份额更具吸引力，采用财务杠杆设计的分级基金设定的约定收益往往较高，因此进取份额要承担较高的融资成本，影响其可能的投资收益。
由于优先份额的约定收益远高于当期银行一年期美元存款利率（当前境内银行美元1年期存款利率普遍低于1%），甚至可达到后者的三倍，双币分级债券型基金的优先份额将为国内的美元客户提供颇有吸引力的低风险投资理财工具。 报导还指出，近期，证监会陆续批准浮动费率基金、定期支付型基金、黄金ETF（交易所上市基金）等创新产品，多空分级基金、QDII（境内合格机构投资者）分级基金、分级ETF等创新产品也在审批中，行业创新步伐正在加快。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。