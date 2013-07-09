中国基金：嘉实基金上报新兴市场双币分级债券基金，有望成首只双币分级基金

路透上海7月9日 - 据中国证券报周二报导，嘉实基金管理公司近期已上报新兴市场双币分级债券型基金方案，该产品有望成为国内市场上首只双币分级基金。

报导称，嘉实双币分级债券型基金将分为两类份额，其中优先份额为美元募集份额，六个月开放一次，获得约定收益率；进取份额为人民币募集份额，封闭两年，获得支付优先份额本金和约定收益之后的剩余资产。该基金将主要投资于海外新兴市场债券。

目前，国内共有73只分级基金，规模超900亿元。在市场中，分级基金的主流分级模式是采用财务杠杆模式，即低风险的优先份额获得超过1年期定存的约定收益，高风险的进取份额获得支付优先份额本金和约定收益后的剩余资产。为使优先份额更具吸引力，采用财务杠杆设计的分级基金设定的约定收益往往较高，因此进取份额要承担较高的融资成本，影响其可能的投资收益。