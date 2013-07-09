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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:07 BJT

《中国重要政经日程》--7月9日

============================今日重要政经日程=======================

7月9日(二)

第五轮中美战略与经济对话在华盛顿举行，至12日

============================近日重要政经日程=======================

*7/10（三）

上午10时国新办举行新闻发布会，中国海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍中国2013年上半年进出口情况，并答记者问。

7/13（六）

2013APEC工商领导人中国论坛举行，至14日。

中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日。

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 谢衡)

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