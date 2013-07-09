《台湾报摘》—工商时报、经济日报7月9日

*工商时报：

--台湾6月出口打破〞五穷六绝〞魔咒，稳住成长态势。财政部昨日公布6月出口总值264.8亿美元、年增率8.6%，优于市场预期。其中，电子产品出口75.7亿美元，创下历年6月最高、历史单月第三高纪录。

--台湾与新加坡的台星经济合作伙伴协议（ASTEP），文本比对已进入最后阶段。原先立法院对两岸服贸协议有所争议，一度让新加坡对签署却步，但台湾向星国重申承诺〞服贸协议不会有变数〞，因此，台、星不排除本月底前完成签署。

--府院党高层人事8月将有一波大调整。国安会及总统府高层人事7月下旬启动一波调整，政院也有4、5个部会微调。据悉，外传行政院长江宜桦有倦勤之意，曾向马总统递出辞呈，这波是否扩大府院党人事布局，值得观察。

--针对美国QE3即将退场，兆丰票券董事长刘大贝指出，未来不只要调整兆丰票券在债券及票券及股权商品结构占比，因应QE3即将结束的利率环境变化，也同步开发人民币票、债券业务作为新的获利动能。

*经济日报：

--财经立法促进院（财促院）昨日拜会马英九总统，促请政府积极推动金融改革，让行政院成立跨部会金融改革小组，并加速已民营化的公股银行释股。

--行政院长江宜桦昨日拍板，本月底，自由经济示范区将在全台湾十处点火上路。五都之中，桃园、高雄、台中初期受惠最大，经建会也盼，由点而面引爆示范区效益，待示范区特别法通过后，未来将鼓励跨县市共同申设示范区。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。