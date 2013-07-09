《台湾报摘》—工商时报、经济日报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
*工商时报：
--台湾6月出口打破〞五穷六绝〞魔咒，稳住成长态势。财政部昨日公布6月出口总值264.8亿美元、年增率8.6%，优于市场预期。其中，电子产品出口75.7亿美元，创下历年6月最高、历史单月第三高纪录。
--台湾与新加坡的台星经济合作伙伴协议（ASTEP），文本比对已进入最后阶段。原先立法院对两岸服贸协议有所争议，一度让新加坡对签署却步，但台湾向星国重申承诺〞服贸协议不会有变数〞，因此，台、星不排除本月底前完成签署。
--府院党高层人事8月将有一波大调整。国安会及总统府高层人事7月下旬启动一波调整，政院也有4、5个部会微调。据悉，外传行政院长江宜桦有倦勤之意，曾向马总统递出辞呈，这波是否扩大府院党人事布局，值得观察。
--针对美国QE3即将退场，兆丰票券董事长刘大贝指出，未来不只要调整兆丰票券在债券及票券及股权商品结构占比，因应QE3即将结束的利率环境变化，也同步开发人民币票、债券业务作为新的获利动能。
*经济日报：
--财经立法促进院（财促院）昨日拜会马英九总统，促请政府积极推动金融改革，让行政院成立跨部会金融改革小组，并加速已民营化的公股银行释股。
--行政院长江宜桦昨日拍板，本月底，自由经济示范区将在全台湾十处点火上路。五都之中，桃园、高雄、台中初期受惠最大，经建会也盼，由点而面引爆示范区效益，待示范区特别法通过后，未来将鼓励跨县市共同申设示范区。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。