中国证券：民族证券5亿元次级债在上交所上市，为券商首单--报载

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海7月9日 - 中国证券报周二报导，民族证券有限责任公司此前私募发行的5亿元人民币次级债，日前在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。
中国证监会2012年底公布修订后的证券公司次级债管理规定，首次明确允许券商在银行间市场、证券交易所，以非公开方式发行次级债券。具体内容包括扩大券商次级债机构投资者范围、缩短长期次级债期限、以及允许在证券交易所、银行间市场以及其他场所发行、转让等。
报导称，该次级债周一(8日)挂牌上市，债券简称“13民族债”，代码“123470”，发行总额5亿元，期限一年，采取非公开定向方式发行。所募资金将全部用于补充发行人营运资金。
中国境内证券公司现有的其他主要融资渠道包括发行短期融资券，以及发行公司债券等。其中短融一般期限为三个月，公司债期限五年及10年居多。
民族证券有限责任公司成立于2002年4月，注册资本13.9亿元人民币。在北京、上海、深圳等地设有50家分支机构。截至2012年末，该公司资产总额87.18亿元。(完) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。