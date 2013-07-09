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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:05 BJT

中国证券：民族证券5亿元次级债在上交所上市，为券商首单--报载

路透上海7月9日 - 中国证券报周二报导，民族证券有限责任公司此前私募发行的5亿元人民币次级债，日前在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。

中国证监会2012年底公布修订后的证券公司次级债管理规定，首次明确允许券商在银行间市场、证券交易所，以非公开方式发行次级债券。具体内容包括扩大券商次级债机构投资者范围、缩短长期次级债期限、以及允许在证券交易所、银行间市场以及其他场所发行、转让等。

报导称，该次级债周一(8日)挂牌上市，债券简称“13民族债”，代码“123470”，发行总额5亿元，期限一年，采取非公开定向方式发行。所募资金将全部用于补充发行人营运资金。

中国境内证券公司现有的其他主要融资渠道包括发行短期融资券，以及发行公司债券等。其中短融一般期限为三个月，公司债期限五年及10年居多。

民族证券有限责任公司成立于2002年4月，注册资本13.9亿元人民币。在北京、上海、深圳等地设有50家分支机构。截至2012年末，该公司资产总额87.18亿元。(完) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 曾祥进)

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