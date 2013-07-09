《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
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7月9日(二)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至7月10日)。
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议。
7月10日(三)
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡就国内经济政策发表讲话。
巴西利亚--巴西财政部长曼特加在国会听证会发表讲话。
马其顿史高比--欧洲央行执委亚斯穆森发表演说。
华沙--波兰央行总裁贝尔卡就波兰经济发展前景发表讲话。
布达佩斯--匈牙利央行公布6月货币政策委员会会议纪录。
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
7月11日(四)
新加坡--瑞士央行总裁乔丹为该行的新加坡分支成立开幕。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行理事会议。
雅加达--印度尼西亚央行举行会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
7月12日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
7月15日(一)
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问罗马尼亚(至7月16日)。
7月16日(二)
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。