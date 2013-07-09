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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:42 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月9日(二)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至7月10日)。

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议。

7月10日(三)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡就国内经济政策发表讲话。

巴西利亚--巴西财政部长曼特加在国会听证会发表讲话。

马其顿史高比--欧洲央行执委亚斯穆森发表演说。

华沙--波兰央行总裁贝尔卡就波兰经济发展前景发表讲话。

布达佩斯--匈牙利央行公布6月货币政策委员会会议纪录。

萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

7月11日(四)

新加坡--瑞士央行总裁乔丹为该行的新加坡分支成立开幕。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行理事会议。

雅加达--印度尼西亚央行举行会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

7月12日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

7月15日(一)

布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问罗马尼亚(至7月16日)。

7月16日(二)

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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