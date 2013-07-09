国际油市：美国原油回落至每桶103美元下方，供给疑虑消退

利比亚石油方面的消息来源周一说，该国的Sharara主要油田在被武装团体关闭一个月之后将重新恢复运作。

伊拉克国营油企North Oil Company的消息人士周一说，伊拉克至土耳其Ceyhan港的输油管也将在两三天之内恢复运作，此前该油管因漏油导致输油中断。

埃及国内的冲突已导致至少51人死亡，不过苏伊士运河的往来及运输并未受到影响。

路透调查周一显示，美国上周商用原油库存料将下滑330万桶，馏分油库存料将上升130万桶，汽油库存料增加120万桶。(完)

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