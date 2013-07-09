《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

* 明报：

--中冶 在南京一块价值逾50亿元人民币的地王被南京国土局收回。中冶公告称已多次要求南京确认土地转让金事宜，但南京国土局一直未有理会，令土地未能开发。中冶已要求南京市退还约11.3亿元人民币保证金。

--早前率先上调H按利率的中银香港 宣布，将5年期及7年期的定按息率，由原本2.4厘及3厘，增加至2.65厘及3.15厘；3年期的定息则维持2.4厘不变。

--渣打银行表示，内地出口表现欠佳，料人民币升值会持续放缓，短期更有贬值压力，故将本港今年底人民币存款预测，由原本预期的8,000亿人民币，降至7,000亿至7,500亿元人民币。

* 星岛日报：

--新一季卖地计划展开，政府公布新推有两幅土地，包括沙田九肚第56A区豪宅地，以及湾仔适安街土地。其中，最新一幅九肚卖地属同区最后一幅及最大规模项目，该地估值逾31亿港元。

--差饷物业估价署公布最新楼价数字，5月住宅楼价指数新报240.1，按月微升0.54%，结束两个月跌幅，指数再度攀上新高，租金指数则无升跌。有学者解释，由于市场仍有一定的自住需求，故仍可支持楼价。

* 苹果日报：

--兖州煤业 公布，集团计划以预托证券(ADR)形式于澳洲挂牌，并会以ADR向原本已在当地上市的兖煤澳洲22%公众股东，提出换股建议，即变相把兖煤澳洲私有化。

--首长科技 周一(8日)急升后停牌。公司公布国际投资者索罗斯有份投资的海航集团成为大股东。市场人士指，海航旗下的香港航空传闻上市已久，不排除海航借壳将香港航空上市。

* 东方日报：

--绿城中国 公布，首6个月合约销售额达294亿元人民币，达到全年销售目标的53%。相反，雅居乐 上半年达标率只有38%。

--大昌行 旗下分销德国MAN(猛狮)及中国重汽 商用车的合德汽车董事及总经理何建平透露，今年三月起售出中国重汽重型车逾250台，以拖头为主，预期国产商用车将抢占日系及二手商用车市场。

--新地代理写字楼租务部总经理卢经纬称，新地 在港的写字楼整体出租率达约96%，有信心今年租金收入可按年升约10%。

* 文汇报：

--永隆银行助理总经理兼零售部主管锺少权认为，现时存息上升令资金成本增加，市场没有减按揭利息空间，反而由于资金成本增加，按息有上调压力。

* 大公报：

--匹克体育用品 发盈警，预期今年上半年的未经审核综合净利润与去年同期相比将会显着减少，主要归因于今上半年业内广泛的持续清理库存活动，及疲弱的经济状况对该集团的新产品需求产生负面影响。（完）