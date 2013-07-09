《美债周二展望》公债价格可能扩大涨势，有低接买家进场

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，内文有新增和调整)
* 指标10年期公债收益率升至近两年高位后，买家进场
* 美国本周将发售660亿美元较长期公债
路透纽约7月8日 - 有分析师称，美国公债收益率接近两年高位，且市场对上周出炉的美国就业报告持略微更加怀疑的态度，可能促使公债市场在周一涨势基础上进一步走高。
美国公债价格周一上扬，收益率下跌，低吸买家认识到投资价值，出手买入债券。
上周五美国公布的月度就业报告强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓购债的臆测，公债收益率触及数年高位。
但在上周五债市遭遇抛压后，市场人士重新判断市况，看到了市场价值。
“非农就业报告带动公债收益率上升和美元走强，因市场人士的观点转为美联储何时可能缩减购债，但这可能是由于对就业报告的误读，该报告并没有显示就业状况明显改善，”富国基金管理公司的首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。
“就业报告中没有强劲的迹象，更别说明显或可持续的改善了，”Jacobsen表示，“都是非常表面的。”
他指出，尽管休闲和酒店行业就业增加，但制造业就业岗位减少，更多人因经济原因而兼职。
Jacobsen对认为美联储会急于缩减购债的观点持怀疑态度。
周五市场遭抛售被部分投资人认为是周一买入的良机，公债价格被推高，收益率回软。
在10年期公债收益率升至2011年8月来最高点2.755%后，买家进场，将指标10年期公债价格推升27/32，收益率大跌逾10个基点，报2.646%。
“美国公债市场流动性依然非常高，仍是避险的选择，长债收益率远高于通胀率，这带来价值，所以我们对周一市场反弹并不特别意外。”美国银行财富管理的高级固定收益策略师Dan Heckman表示。
他表示，这波反弹更谈得上是实质性的，而不是一天的暂时走势。
“上市交易基金(ETFs)和共同基金等零售投资工具出现类似投降式抛售的操作，”他表示。
美国投资公司协会(ICI)上周表示，美国共同基金投资人在截至6月26日当周从债市基金中撤走281亿美元，为2007年1月该机构开始追踪每周资金流动数据以来最大的周度资金外流规模。
市政债、投资级别公司债以及高收益债券的新债发售“急速放缓，以便投资人重新配置现金，技术环境将改善，未来不会出现买卖双方力量如此严重失衡的情况，”Heckman称。
他称，因此公债收益率的上升压力“未来几个月将开始略微减轻。”
在上周五美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，高于市场预估后，路透对一级市场交易商的调查显示，预计美联储将在9月缩减每月850亿美元的购债计划。
周一出现低吸买盘跟美国财政部准备发售660亿美元附息公债也有关系，周二，财政部将标售320亿美元三年期公债，周三和周四将相继发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。
周一，10年期公债收益率回吐上周五的近半数升幅，上周五录得的单日升幅为近两年最大。
30年期公债 升逾一大点，收益率报3.637%，此前最高触及3.722%，根据路透数据，这为2011年8月来最高。
抵押贷款支持债券(MBS)也从上周五的大跌中反弹。由房利美担保、票息为3.5%的30年期MBS 价格升29/32，收益率报3.49%，较上周五收盘跌26个基点。
Heckman称，债市将关注美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的经季节调整抵押贷款申请指数，从中了解过去七周利率上升对抵押贷款需求有怎样的影响。
“任何与楼市相关的消息对债市都很重要，”Heckman说。“如果楼市开始表现出走疲，哪怕只是一点点，债市都会表现得好很多。”
投资者还将密切关注周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)6月政策会议记录，以及周四的一周初请失业金人数报告。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 李爽)
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路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。