《美债周二展望》公债价格可能扩大涨势，有低接买家进场

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，内文有新增和调整)

* 指标10年期公债收益率升至近两年高位后，买家进场

* 美国本周将发售660亿美元较长期公债

路透纽约7月8日 - 有分析师称，美国公债收益率接近两年高位，且市场对上周出炉的美国就业报告持略微更加怀疑的态度，可能促使公债市场在周一涨势基础上进一步走高。

美国公债价格周一上扬，收益率下跌，低吸买家认识到投资价值，出手买入债券。

上周五美国公布的月度就业报告强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓购债的臆测，公债收益率触及数年高位。

但在上周五债市遭遇抛压后，市场人士重新判断市况，看到了市场价值。

“非农就业报告带动公债收益率上升和美元走强，因市场人士的观点转为美联储何时可能缩减购债，但这可能是由于对就业报告的误读，该报告并没有显示就业状况明显改善，”富国基金管理公司的首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

“就业报告中没有强劲的迹象，更别说明显或可持续的改善了，”Jacobsen表示，“都是非常表面的。”

他指出，尽管休闲和酒店行业就业增加，但制造业就业岗位减少，更多人因经济原因而兼职。

Jacobsen对认为美联储会急于缩减购债的观点持怀疑态度。

周五市场遭抛售被部分投资人认为是周一买入的良机，公债价格被推高，收益率回软。

在10年期公债收益率升至2011年8月来最高点2.755%后，买家进场，将指标10年期公债价格推升27/32，收益率大跌逾10个基点，报2.646%。

“美国公债市场流动性依然非常高，仍是避险的选择，长债收益率远高于通胀率，这带来价值，所以我们对周一市场反弹并不特别意外。”美国银行财富管理的高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

他表示，这波反弹更谈得上是实质性的，而不是一天的暂时走势。

“上市交易基金(ETFs)和共同基金等零售投资工具出现类似投降式抛售的操作，”他表示。

美国投资公司协会(ICI)上周表示，美国共同基金投资人在截至6月26日当周从债市基金中撤走281亿美元，为2007年1月该机构开始追踪每周资金流动数据以来最大的周度资金外流规模。

市政债、投资级别公司债以及高收益债券的新债发售“急速放缓，以便投资人重新配置现金，技术环境将改善，未来不会出现买卖双方力量如此严重失衡的情况，”Heckman称。

他称，因此公债收益率的上升压力“未来几个月将开始略微减轻。”

在上周五美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，高于市场预估后，路透对一级市场交易商的调查显示，预计美联储将在9月缩减每月850亿美元的购债计划。

周一出现低吸买盘跟美国财政部准备发售660亿美元附息公债也有关系，周二，财政部将标售320亿美元三年期公债，周三和周四将相继发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

周一，10年期公债收益率回吐上周五的近半数升幅，上周五录得的单日升幅为近两年最大。

30年期公债 升逾一大点，收益率报3.637%，此前最高触及3.722%，根据路透数据，这为2011年8月来最高。

抵押贷款支持债券(MBS)也从上周五的大跌中反弹。由房利美担保、票息为3.5%的30年期MBS 价格升29/32，收益率报3.49%，较上周五收盘跌26个基点。

Heckman称，债市将关注美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的经季节调整抵押贷款申请指数，从中了解过去七周利率上升对抵押贷款需求有怎样的影响。

“任何与楼市相关的消息对债市都很重要，”Heckman说。“如果楼市开始表现出走疲，哪怕只是一点点，债市都会表现得好很多。”

投资者还将密切关注周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)6月政策会议记录，以及周四的一周初请失业金人数报告。(完)

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