重发-中国企业：89家企业入选财富500强榜单，但存在严重的结构性失衡

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
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路透上海7月9日 - 据财富中文网，在最新公布的2013年《财富》世界500强榜单中，中国（含香港在内，不包括台湾）上榜企业再创新高，由去年的73家增长至89家，有16家新上榜公司。不过从已上榜的大陆公司来看，存在严重的结构失衡。
中石化集团、中石油集团和国家电网公司跻身今年前十位，分别排名第四、第五和第七位，中石化和中石油排名均较上年提前一位。荷兰皇家壳牌 、沃尔玛 和埃克森美孚 仍占据前三位，只是沃尔玛和埃克森美孚今年排名较去年互换一下，壳牌蝉联榜首位置。
如果包含台湾在内，中国上榜的公司总数已经达到95家，距离百家仅咫尺之遥。与此同时，美国上榜公司为132家，与去年持平。财富杂志方面预计，至2015年，中美上榜企业数量可能会平分秋色。
不过，就已经上榜的中国大陆公司看，存在严重的结构失衡。首先，上榜公司主要分布在钢铁、汽车、资源、化工、金融等领域，而来自第三产业服务业的则较少--这是中国经济重投资而轻消费的结果；其次，上榜公司的主体是国有控股企业，其中的多数处于受管制的行业，而完全市场化经营的民营企业则较少--这说明中国经济通过改革开放提升效率的空间仍然很大；第三，利润在行业分布中失衡，上榜的九家商业银行占据了所有89家公司利润总额的55.2%。
中国大陆金融业共有13家公司上榜，包括九家商业银行、四家保险公司，其利润占比为56.5%；美国金融业共有27家上榜，八家商业银行、四家多元化金融公司及15家保险企业，其利润占比仅为25.9%。
另一件值得关注的事是中国大陆企业的高杠杆率。今年世界500强的总杠杆率为8.35倍（以总资产除以总股东权益），美国企业总体为6.65倍，中国大陆企业总体为8.67倍。剔除掉金融企业，中国的非金融上榜企业的杠杆率为4.42倍，而美国同行则仅2.79倍。这折射出08年金融危机之后，美国公司确实在去杠杆化，而中国大陆公司则仍然保持着高杠杆率。
今年世界500强的入围门槛再次提高12亿美元，达到232亿美元；总收入比上一年提高了2.77%，达30.3万亿美元；不过，今年总利润比去年下降约千亿美元，这说明世界经济总体形势仍然不乐观。
16家新入榜的中国大陆企业中，包括北汽集团（第336位）、江西铜业集团（第414位）、兴业银行 （第428位）、浦发银行 （第460位）等国有企业，亦有两家民营企业--民生银行 和总部在深圳的正威国际集团。（完）
500强排名细节，可参看财富中文网（here） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。