港报社评：中俄军演美日巡航，阵营博弈加剧矛盾--信报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
中俄「海上协作——2013」军演昨天进行实兵演练。同日，美日两军亦在北海道海空域展开联合巡航演习。双方无法掩盖相互抗衡的大国权力政治面目，加剧东北亚区内「阵营式」的博弈矛盾。
今次中俄在日本海军演，日本不敢怠慢，对中俄参演部队的动向进行24小时「跟踪监视」。昨天更与美国在北海道海空域举行联合巡航演习，可见中俄与美日两方都清楚向外发出两军合作无间的信息；通过「军力綑绑」，冀发挥更大的威慑效力。
从大局观察，中俄与美日出现「阵营式」军事对抗的机会不大。两国战略合作的深广度取决于共同利益的大小。美国不愿意为日本利益与中俄反脸；俄国也不会为中国利益而与日美闹翻，反之亦然。
再看深一层，随着中美力量对比进一步拉近，中美的竞争性矛盾、中日地区利益矛盾都不断增加。日本显得坐立不安，美国则利用南海争端、中日钓鱼岛主权之争，力图建立一个多边机制，从地区安全到军事全面制衡中国。
面对形势变化，习近平今年外出首访俄罗斯，明显视俄国为主要的战略伙伴。对俄国来说，加强与中国的战略协作伙伴关系，不仅有利提高俄罗斯在东北亚地区的影响力，更可实现把西伯利亚和远东地区跟经济增长最快的亚太地区有效融合的战略方针，中俄的共同利益基础因美国深化亚太再平衡战略而相应扩大。
照近期的发展形势看，中俄深化战略协作伙伴关系，使美国在制衡中国崛起和压缩俄国战略空间上遇到更大抗拒和反弹；增加区内「阵营式」博弈的矛盾，使亚太地区的安全形势发展也更趋复杂。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。