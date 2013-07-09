《中国报摘》--其他报纸重要消息7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
**上海证券报**
--中国证监会数据显示，IPO(首次公开发行)过会企业已达80多家。已过会企业名单中，国信证券和招商证券 保荐的数量最多，各有七家。平安证券和民生证券紧随其后，各有五家。中信证券 、华泰联合证券、海通证券 、广发证券 和光大证券 保荐的企业数量也达四家。
--中国人民银行研究局局长纪志宏表示，撇开主发起人的机构类型，究竟什么是民营银行，需要看哪种类型的资本最终起主导作用、实际拥有管理决策权。
--大连商品交易所发布套利交易管理办法，对套利交易将单边收取保证金。这是中国首部针对套利交易制定的业务管理办法。根据大商所通知，该办法将从7月12日结算时执行。
--7月1日至今，已有六家A股上市的房地产企业因重大事项停牌。据记者了解，其中多数停牌涉及再融资或重大资产重组事宜。
**证券时报**
--据了解，6月底以来，某股份制银行有多款理财产品因触及平仓线已提前终止，还有的银行结构化证券投资产品的净值距离止损线仅一步之遥。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，住建部正在组织编制国家住宅产业现代化的整体规划，并将进一步建立完善住宅产业现代化发展的长效机制。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。