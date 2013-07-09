《中国报摘》--其他报纸重要消息7月9日

**上海证券报**

--中国证监会数据显示，IPO(首次公开发行)过会企业已达80多家。已过会企业名单中，国信证券和招商证券 保荐的数量最多，各有七家。平安证券和民生证券紧随其后，各有五家。中信证券 、华泰联合证券、海通证券 、广发证券 和光大证券 保荐的企业数量也达四家。

--中国人民银行研究局局长纪志宏表示，撇开主发起人的机构类型，究竟什么是民营银行，需要看哪种类型的资本最终起主导作用、实际拥有管理决策权。

--大连商品交易所发布套利交易管理办法，对套利交易将单边收取保证金。这是中国首部针对套利交易制定的业务管理办法。根据大商所通知，该办法将从7月12日结算时执行。

--7月1日至今，已有六家A股上市的房地产企业因重大事项停牌。据记者了解，其中多数停牌涉及再融资或重大资产重组事宜。

**证券时报**

--据了解，6月底以来，某股份制银行有多款理财产品因触及平仓线已提前终止，还有的银行结构化证券投资产品的净值距离止损线仅一步之遥。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，住建部正在组织编制国家住宅产业现代化的整体规划，并将进一步建立完善住宅产业现代化发展的长效机制。(完)