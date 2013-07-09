港报社评：反腐显实绩，释刘志军死缓争议--经济日报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
涉重大贪腐的内地原铁道部长刘志军昨被判死刑、缓期两年执行，与民众期望中央重判存落差。惟中央要彰显反腐决心，必须多打大老虎，并落实官员财产申报及公示制以赢民心。 去年底当上中共总书记的习近平，将反腐提到「亡党亡国」此极高层次，民众遂以刘志军案观察中央新领导层的反腐决心。惟刘志军仅被判死缓，被指轻判。 刘志军犯罪性质极恶劣，案情指他受贿6千多万元人民币，金额是原食品和药监局长郑筱萸案的10倍，郑被判死刑而随即执行，贪得更多的刘志军却暂免死，民众忧虑中央会否又对反腐高举而轻放，又或此是政治利益交换的结果？ 到底今次案件，是否有其他外界未知因素，才稍轻判刘志军？不排除中央或有两考量。 一，刘志军认罪，当局更指他主动供出办案机关未掌握的案情，此或有助执法单位揪出更多涉案贪官与奸商，此可成减刑理由。 二，中央或要以刘志军为样办，其他贪官若愿坦白招供，或可从宽处理。否则若认不认罪都是死路一条，贪官势拼死顽抗，令中央查贪工作倍添难度。 上述猜测是否属实，外界难知，惟死缓的判决令内地民众对中央肃贪决心存疑，中央必须以实绩说服民众。惟反腐成功的关键，须从贪腐的温床着手，此就要建立防贪制度，眼下关键就是能否落实长期议而未决的官员财产申报及公示制。 中央对此必须具极高的危机感，因内地腐败问题深入骨髓，民众耐性已达临界，势冲击社会稳定，更恐动摇中共执政基础，中央反腐必须迎难而上，加快做出实绩。(A10)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。