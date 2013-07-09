港报社评：堆填区拨款岌岌可危，议会细碎普选特首也难管治--明报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
政府申请拨款研究扩建屯门堆填区的计划岌岌可危，若情势无转圜，政府也有可能撤回议案。再一次说明先搞民生才处理政制事务行不通，若政制安排不到位，则连堆填区这类事务也解决不了。
政府扩建堆填区多次闯关，都遇巨大阻力。政府的垃圾处理多年施政失误，固然要负主要责任，事实上，地方利益与整体利益之间未能找到一个相对合理平衡，个别地区的利益变相挟持了立法会。
地区直选在比例代表制之下，只要稳住地区的选票，往往就可能夺得一个议席。立法会内建制阵营，遇到堆填区这类民生议题，为了保住选票都各自为政。
近期，愈来愈多有分量人士就政改提出建言，他们都指出政制一定要变，否则会出现难以管治的局面。特首若经由真普选程序产生，认受性不会再受到质疑，但亦只是解决了认受性的问题。若要管治有根本转变，主要视乎会否改动其他政制环节，行政与立法机关恰如其分地互动。
不过，会议召集人林焕光表示若不改变比例代表制选举制度，到2016和2020年的立法会选举，政党会再进一步分裂，各自为政，只会令管治更加困难。
林焕光点出立法会激进化的根源，但是比例代表制涉及一些人的利益，肯定会遇到阻力。展望未来，若沿用比例代表制，政治生态将更激进，所以，政府应研究改变选举制度。
我们认为若实施政党政治，可以带动选举制度转变，而透过政党政治整合出几个较大型政党组成立法会，则「忠诚反对派」于焉衍生，香港就有望摆脱低谷，重拾向前发展的动力。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。