港报社评：堆填区拨款岌岌可危，议会细碎普选特首也难管治--明报7月9日

政府申请拨款研究扩建屯门堆填区的计划岌岌可危，若情势无转圜，政府也有可能撤回议案。再一次说明先搞民生才处理政制事务行不通，若政制安排不到位，则连堆填区这类事务也解决不了。

政府扩建堆填区多次闯关，都遇巨大阻力。政府的垃圾处理多年施政失误，固然要负主要责任，事实上，地方利益与整体利益之间未能找到一个相对合理平衡，个别地区的利益变相挟持了立法会。

地区直选在比例代表制之下，只要稳住地区的选票，往往就可能夺得一个议席。立法会内建制阵营，遇到堆填区这类民生议题，为了保住选票都各自为政。

近期，愈来愈多有分量人士就政改提出建言，他们都指出政制一定要变，否则会出现难以管治的局面。特首若经由真普选程序产生，认受性不会再受到质疑，但亦只是解决了认受性的问题。若要管治有根本转变，主要视乎会否改动其他政制环节，行政与立法机关恰如其分地互动。

不过，会议召集人林焕光表示若不改变比例代表制选举制度，到2016和2020年的立法会选举，政党会再进一步分裂，各自为政，只会令管治更加困难。

林焕光点出立法会激进化的根源，但是比例代表制涉及一些人的利益，肯定会遇到阻力。展望未来，若沿用比例代表制，政治生态将更激进，所以，政府应研究改变选举制度。

我们认为若实施政党政治，可以带动选举制度转变，而透过政党政治整合出几个较大型政党组成立法会，则「忠诚反对派」于焉衍生，香港就有望摆脱低谷，重拾向前发展的动力。(A04)