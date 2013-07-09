港报社评：屯门堆填区要打有把握的仗--星岛日报7月9日

将军澳堆填区扩建计画胎死腹中，扩建屯门堆填区计画又可能触礁。政府如果没有把握，在这几天说服到足够立法会议员支持拨款，就要研究应继续提交申请硬闯，抑或撤回申请以免计画泡汤。

政府向立法会申请拨款扩建3个堆填区，申请拨款进行屯门堆填区扩建前期顾问研究，则以2票之微的差距过关，与扩建打鼓岭堆填区的申请，呈交本星期5开会的财委会定夺。

没有人喜欢在自家后园有厌恶性设施，将军澳居民成功打退计画，屯门居民难免要问，屯门居民和议员是否好欺负一点？本来，屯门堆填区不像将军澳接近人口密集的屋苑，居民不满是要忍受垃圾车沿途排出的废气和臭味，而且向来成为厌恶性设施集中地。

政府上周无法及时通过建议后，明知屯门计画易生变化，环境局局长黄锦星在上星期的工务小组会议发言，承诺研究另辟道路通去堆填区等。

在将军澳「脱苦海」的风头火势之下，种种交易和让步未能够平息屯门居民和议员的不满。政府如果能够争取多点时间，透过进一步的商讨，未尝没有成功推动屯门堆填区扩建的机会。

如果政府明知计画难以通过仍然硬闯，好处是吸引社会关注，使反对的议员分担败事的政治责任。代价方面，政府与建制派议员闹僵，可能增加日后重提议案争取支持的困难。

问责制的推行，是希望政治任命官员能够比公务员更敏锐掌握民意，运用政治手腕，以便政策成功推行。如果政府连扩建堆填区都搞得灰头土脑，还付出与建制议员关系闹僵的成本，硬闯与否就不是宣示推动政策意志这么简单。(A04)