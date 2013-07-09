港报社评：屯门堆填区要打有把握的仗--星岛日报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
将军澳堆填区扩建计画胎死腹中，扩建屯门堆填区计画又可能触礁。政府如果没有把握，在这几天说服到足够立法会议员支持拨款，就要研究应继续提交申请硬闯，抑或撤回申请以免计画泡汤。
政府向立法会申请拨款扩建3个堆填区，申请拨款进行屯门堆填区扩建前期顾问研究，则以2票之微的差距过关，与扩建打鼓岭堆填区的申请，呈交本星期5开会的财委会定夺。
没有人喜欢在自家后园有厌恶性设施，将军澳居民成功打退计画，屯门居民难免要问，屯门居民和议员是否好欺负一点？本来，屯门堆填区不像将军澳接近人口密集的屋苑，居民不满是要忍受垃圾车沿途排出的废气和臭味，而且向来成为厌恶性设施集中地。
政府上周无法及时通过建议后，明知屯门计画易生变化，环境局局长黄锦星在上星期的工务小组会议发言，承诺研究另辟道路通去堆填区等。
在将军澳「脱苦海」的风头火势之下，种种交易和让步未能够平息屯门居民和议员的不满。政府如果能够争取多点时间，透过进一步的商讨，未尝没有成功推动屯门堆填区扩建的机会。
如果政府明知计画难以通过仍然硬闯，好处是吸引社会关注，使反对的议员分担败事的政治责任。代价方面，政府与建制派议员闹僵，可能增加日后重提议案争取支持的困难。
问责制的推行，是希望政治任命官员能够比公务员更敏锐掌握民意，运用政治手腕，以便政策成功推行。如果政府连扩建堆填区都搞得灰头土脑，还付出与建制议员关系闹僵的成本，硬闯与否就不是宣示推动政策意志这么简单。(A04)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。