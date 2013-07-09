港报社评：协恩校长鼓动学生违法须追究责任--文汇报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
协恩中学校长李镇洪昨日邀请「占中」发起人戴耀廷在校园举行鼓动学生违法的讲座。「占中」是违法的行动，在校园宣传「占中」等于宣传违法，心智未成熟的学生被灌输不尊重法治的意识，这无论对学生的前途或是心灵的戕害，都是极其严重的。教育局应追究协恩校长无视当局指引，违反有关教育法例和守则的严重失当行为。
协恩中学上月拟邀戴耀廷与学生对「占中」作「交流」，校长李镇洪却仍然不顾家长反对，邀请戴耀廷昨日到学校推销「占中」。李镇洪声称「政治中立」，但「占中」主办方在全力动员「占中」，绝非「政治中立」和「不偏不倚」，且配合发起人煽动学生参与违法「占中」活动。李镇洪偷换概念，岂能推卸鼓动学生违法的责任？
自古以来，「师者，所以传道、授业、解惑也」。学校要传的是正道，授的是正业，解的是正知，所以孟子说「教者必以正」。李镇洪这次在学界开了一个极恶劣的先例，如果有其他学校仿效，那么这些学校就不再是「教以正」，而是「教以邪」。
《香港教育专业守则》列明，教育工作者应「尊重法律及社会接受的行为准则」。《教育条例》列明，如当局认为有教员「不称职」或做出「专业上的失当行为」时，当局有权取消有关教员注册。 李镇洪和戴耀廷作为教育工作者，没有「尊重法律及社会接受的行为准则」，而是在校园鼓动学生违法，专业上严重失当 ，当局应追究他们的责任，广大家长与社会各界应强烈谴责。(A05)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。