港报社评：协恩校长鼓动学生违法须追究责任--文汇报7月9日

协恩中学校长李镇洪昨日邀请「占中」发起人戴耀廷在校园举行鼓动学生违法的讲座。「占中」是违法的行动，在校园宣传「占中」等于宣传违法，心智未成熟的学生被灌输不尊重法治的意识，这无论对学生的前途或是心灵的戕害，都是极其严重的。教育局应追究协恩校长无视当局指引，违反有关教育法例和守则的严重失当行为。

协恩中学上月拟邀戴耀廷与学生对「占中」作「交流」，校长李镇洪却仍然不顾家长反对，邀请戴耀廷昨日到学校推销「占中」。李镇洪声称「政治中立」，但「占中」主办方在全力动员「占中」，绝非「政治中立」和「不偏不倚」，且配合发起人煽动学生参与违法「占中」活动。李镇洪偷换概念，岂能推卸鼓动学生违法的责任？

自古以来，「师者，所以传道、授业、解惑也」。学校要传的是正道，授的是正业，解的是正知，所以孟子说「教者必以正」。李镇洪这次在学界开了一个极恶劣的先例，如果有其他学校仿效，那么这些学校就不再是「教以正」，而是「教以邪」。

《香港教育专业守则》列明，教育工作者应「尊重法律及社会接受的行为准则」。《教育条例》列明，如当局认为有教员「不称职」或做出「专业上的失当行为」时，当局有权取消有关教员注册。 李镇洪和戴耀廷作为教育工作者，没有「尊重法律及社会接受的行为准则」，而是在校园鼓动学生违法，专业上严重失当 ，当局应追究他们的责任，广大家长与社会各界应强烈谴责。(A05)