港报财经评论：双重去杠杆--信报7月9日

双重去杠杆/习广思

美国退市将为金融市场带来大动荡，告别过去低波幅的日子，资金亦重新部署，逐步放弃过去几年买入的安全资产，例如黄金及债券，因为它们已被炒高至不安全的境地，转而买入风险资产，例如股票。目前股票估值相对便宜，经济复苏令投资者更着紧盈利增长，讲求的不只是保守的股息收益。美国经济复苏未必一帆风顺，近期按揭利率急升已引起市场忧虑，但美股对退市的恐惧明显减退，在这过渡期后，会否出现对冲大鳄所讲的退市对美股是好事、资金债转股等情况？联储局主席贝南奇将在周四晚就经济政策发表讲话，联储局将公布6月议息记录。联储局想强调的是，退市不存在时间表，要视乎经济复苏情况，退市亦不等于加息。然而，如今市场走快了几步，贝南奇会如何与市场沟通？

退市机会升温，美股回升，但亚洲股市、港股却没有正面反应，皆因退市引发资金由新兴市场回流，情况未完全停止。以昨日市况来看，港股可谓跌得最痛，为何？资金回流何时停止，非常视乎美债何时跌完。上周五美债息抽升至2.7%水平，债王话债价跌过笼，债息升势一日未停，套利资金、低息投机的难民资金都难以定惊。美国退市引发资金去杠杆，中国整顿内银所触发的挤泡沫，其实也是一场中国去杠杆，目的是去掉过去几年由大量社会融资而形成的资金杠杆；因此，中港股市惨淡，一是港股不断A股化，二是受欧美资金流带动，即是要面对来自中美的双重去杠杆。

港股要回稳或翻身，美债先要跌定，以及资金回流美国情况纾缓，而且中国要有更明确的改革政策，才能减低市场对金融调控的忧虑。资金流出、A股阴霾、港股反弹力弱，行三步退两步。美国退市机会增加，亚洲股市续挫，中国内地传出即将开闸IPO，港股再一日全面性下跌。恒指昨天开市后一度急挫近600点，午后跌幅收窄，收报20,582点，下跌272点，大市成交额524亿港元，沽空比率12.07%。大市急跌，香港地产股、中资金融股仍是重灾区，上周反弹的弱势股如煤炭、水泥、资源股均回软。(B02)

........................................................................

日央行议息声明关键/苏子

本周四日本央行将会议息，市场预期央行按兵不动的可能性甚高。上月11日日本央行议息后宣布维持利率在0至0.1%不变，以及维持每年增加60万亿至70万亿日圆的基础货币不变，并且在声明中表示日本经济已出现改善，经济增长情况正在加快，通缩情况可望逐步消除。不过，当日美元兑日圆收市时却较上日暴挫近3%，反映当时市场上大量看淡日圆的投资者均对议息结果感到失望，因为当时不少日圆看淡的投资者也希望日本央行或再加大印银纸的力度。

因此，本周四日本央行议息后的声明内容十分重要，若令市场相信，央行在可见的将来不会扩大印银纸规模，届时美元兑日圆有可能扭转自上月17日开始的良好上升势头，短期内未必有力挑战及突破上半年的103.73高位。若本周四日本央行的议息结果成功扭转美元兑日圆近期的升势，汇价更因此成功返回50天SMA关键支持以下收市，但与此同时，美元整体走势却仍能保持近期的强势，那便要提防欧罗兑日圆或会出现逆转性的回落。短线而言，若欧罗兑日圆成功跌破20天SMA支持收市，将是出现逆转性回落的警号。

欧罗兑美元的走势如所料般向下发展，但可惜上周五在触及1.2803低位后便停止下跌，并未趁机一举跌破5月的1.2793低位。而汇价未能进一步破关而下的原因，相信与5月的低位与20周保历加通道的1.277底部支持、周线一目均衡图云雾区的1.276底部支持，以及上半年的1.2744低位支持十分接近，故看淡的投资者不敢贸然继续大手抛售有关。因此，稍后欧罗兑美元若一直乏力破关而下，反而更掉头回升至1.2895的重要即市阻力位以上收市，或会触发补仓买盘，令汇价在一片看淡声中回复上落市的走势，暂时可避免创今年新低。(B08)