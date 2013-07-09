企业结盟：雷诺与东风汽车间的合作料于本月定案--消息人士

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透巴黎/北京7月8日 - 接近两家公司内部的消息人士周一表示，法国雷诺汽车 和中国东风汽车 希望在本月稍晚签署一项协议，以创建先前规划好的合资企业。
消息人士指出，这个合资企业的总投资额接近100亿元人民币(16亿美元)；该名消息人士要求匿名，因与中国当局的讨论属于机密。
消息人士称，“我们正在等待中国工业部的正式邀请。”
第一财经日报报导披露两家公司将于7月敲定合资企业计划后，雷诺股价周一盘初一度上涨3.7%，收盘时则是上涨1.26%至55.63欧元。
雷诺一发言人士拒绝对此报导置评，但重申雷诺期望与东风合作的案子能够在今年取得中国当局的最终审批。
第一财经日报报导指出，雷诺与东丰的合资企业年产能将达15万辆汽车，并于2014年开始生产休旅车及小卡车。(完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。