企业结盟：雷诺与东风汽车间的合作料于本月定案--消息人士

路透巴黎/北京7月8日 - 接近两家公司内部的消息人士周一表示，法国雷诺汽车 和中国东风汽车 希望在本月稍晚签署一项协议，以创建先前规划好的合资企业。

消息人士指出，这个合资企业的总投资额接近100亿元人民币(16亿美元)；该名消息人士要求匿名，因与中国当局的讨论属于机密。

消息人士称，“我们正在等待中国工业部的正式邀请。”

第一财经日报报导披露两家公司将于7月敲定合资企业计划后，雷诺股价周一盘初一度上涨3.7%，收盘时则是上涨1.26%至55.63欧元。

雷诺一发言人士拒绝对此报导置评，但重申雷诺期望与东风合作的案子能够在今年取得中国当局的最终审批。