港报财经评论：弱势市拣股，严守四原则--经济日报7月9日

弱势市拣股，严守四原则/林瑞芬

美国非农新增职位远超预期，联储局提早于9月开始减少买债的预期提升，加上A股脱不了弱势昨再回，港股两路夹击，昨一度跌近2.9%，最后收窄至1.3%至20,582；大市成交额524亿港元。美息抽高，一众息率敏感股将最受压。事实如此，昨日香港地产股捱沽潮最惨，恒地 昨跌2%，消化上周成香港东北地区发展大赢家的利好消息。随着美国经济面的复苏愈来愈强，美元资产抬头，中国内地经济站于转型拐点中，钱荒虽告一段落，但之后的地方政府、银行、中国以及地产商间的利益博弈更为显现，相信可见的未来半年，中国内地经济都不会有太大动力突破。相形见绌，此消彼长，美息虽在攀升，只要10年债息未触及3厘或以上，对美股没造成太大的震撼，股市表现则可相对中国以及新兴市场逞强，势不可同日而语。

上周五的强劲就业数据震不散美股，录得升幅；反之，中国内地股市及港股在淡势下无视美股涨。由此足以可见，港股二次造底路艰辛，看好的投资者辛苦组织的反弹，可以让看淡的投资者随时开刀，看淡的投资者昨一度快攻，挫期指逾600点足以证明。不过，将与上月尾的一轮急跌比较，昨已缺乏月前慌失失之紧张气氛，且看受惠于美国经济复苏最为明确的创科实业 ，昨低见18.4港元，较上周五18.42港元略低之后，最终以18.9港元收市，升2.6%。由此反映，市场确于5月至6月已消化部分美国可能最早于9月准备退市的预期，港股在造二次底，底部由退市步伐快慢而定。如按市场预期不加快，恒指以造高脚的可能稍高。除非中国内地股市真的非常差，上证连环破底，连中期大底近1,700也守不住。短线而言，恒指二次造底是否再触低位近19,400，则以近周升幅近1,600点后回调黄金比率而决，跌逾0.618倍破20,000视为启示冲低压力大增；相反，造底阶段维持反覆上落为主，20,000-21,000暂时上落。

概括而言，恒指未能重上21,000，国指未能重上10,000，整个中期形势还偏于弱势。由于中国内地经济增长动力未恢复，中资股的盈利前景难以看清，在此段弱势途中，捕捉难度大，切忌只因估值平而不理盈利面可能未改善仍恶化而上车。(B02)

................................................................

欠利好消息，国指续震荡/余少文

中港股市上周略为反弹，昨日又跌，国企指数在9,000点水平争持，缺乏利好消息下，国指会维持震荡格局，惟要小心指数会跌穿上月低位8,640点，然后下试8,000点。A股昨跌超过2%，累及国企指数一度跌332点低见8,876点，但午后收窄跌幅，最后只跌146点或1.6%，收9,063点，成交额125亿港元，只有14%主板H股可以逆市上升；红筹指数跌29点或0.7%，收3,924点，成交额44亿港元，汇丰环球第三季看好的联想 、中国海洋石油 等逆市升。国务院办公厅上周五发出一份意见稿，是关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见，虽列出十项意见，只是重申中国领导人或部委过去所提出的意见而已，中国内地股民最担心仍是A股重启IPO。由于中国内地传出7月底可恢复IPO，对观望气氛浓厚的A股而言当然不利，即使银行同业拆息继续回落，反映中国内地流动性好转，也无法逆转A股昨跌。

至于认为没有新意的指导意见，明确指出按照稳中求进、稳中有为、稳中提质的要求，继续执行稳健的货币政策，不因经济增长放缓转向宽松，也不因当前一时货币增长较快而转向紧缩，同时坚持有扶有控、有保有压的原则，着力调整优化金融资源配置，盘活存量资金，用好增量资金，有效推动经济结构调整和转型升级。意见当中重申综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制的引导作用，并要稳步推进利率市场化改革等。若然中国今年加快利率市场化，已指出对内银股以及保险股都会带来压力，因为影响内银股净息差和保险股的保单利率，惟相关股份由高位回调多时，或多或少已反映相关利淡因素，故宁可人民银行尽早将利率市场化，反而可消除内银股以及保险股的不利因素，股价可能得以回升。

不管如何，国指6月底反弹，曾憧憬指数有机会见底，惟要等成交额能否放量地带动指数急升，可惜指数过去一周下跌多过上升，相信转势的希望已幻灭，最多只有反弹。指数过去两个多星期在8,700点至9,400点区域上落，乐观是在低位震荡来消化沽压，然后反弹。即使昨日午后显着收窄跌幅，但目前来看，反弹空间应有限，10,000点始终是主要阻力位，高位仍是阻力重重。(B03)