港报财经评论：弱势市拣股，严守四原则--经济日报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
弱势市拣股，严守四原则/林瑞芬
美国非农新增职位远超预期，联储局提早于9月开始减少买债的预期提升，加上A股脱不了弱势昨再回，港股两路夹击，昨一度跌近2.9%，最后收窄至1.3%至20,582；大市成交额524亿港元。美息抽高，一众息率敏感股将最受压。事实如此，昨日香港地产股捱沽潮最惨，恒地 昨跌2%，消化上周成香港东北地区发展大赢家的利好消息。随着美国经济面的复苏愈来愈强，美元资产抬头，中国内地经济站于转型拐点中，钱荒虽告一段落，但之后的地方政府、银行、中国以及地产商间的利益博弈更为显现，相信可见的未来半年，中国内地经济都不会有太大动力突破。相形见绌，此消彼长，美息虽在攀升，只要10年债息未触及3厘或以上，对美股没造成太大的震撼，股市表现则可相对中国以及新兴市场逞强，势不可同日而语。
上周五的强劲就业数据震不散美股，录得升幅；反之，中国内地股市及港股在淡势下无视美股涨。由此足以可见，港股二次造底路艰辛，看好的投资者辛苦组织的反弹，可以让看淡的投资者随时开刀，看淡的投资者昨一度快攻，挫期指逾600点足以证明。不过，将与上月尾的一轮急跌比较，昨已缺乏月前慌失失之紧张气氛，且看受惠于美国经济复苏最为明确的创科实业 ，昨低见18.4港元，较上周五18.42港元略低之后，最终以18.9港元收市，升2.6%。由此反映，市场确于5月至6月已消化部分美国可能最早于9月准备退市的预期，港股在造二次底，底部由退市步伐快慢而定。如按市场预期不加快，恒指以造高脚的可能稍高。除非中国内地股市真的非常差，上证连环破底，连中期大底近1,700也守不住。短线而言，恒指二次造底是否再触低位近19,400，则以近周升幅近1,600点后回调黄金比率而决，跌逾0.618倍破20,000视为启示冲低压力大增；相反，造底阶段维持反覆上落为主，20,000-21,000暂时上落。
概括而言，恒指未能重上21,000，国指未能重上10,000，整个中期形势还偏于弱势。由于中国内地经济增长动力未恢复，中资股的盈利前景难以看清，在此段弱势途中，捕捉难度大，切忌只因估值平而不理盈利面可能未改善仍恶化而上车。(B02)
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欠利好消息，国指续震荡/余少文
中港股市上周略为反弹，昨日又跌，国企指数在9,000点水平争持，缺乏利好消息下，国指会维持震荡格局，惟要小心指数会跌穿上月低位8,640点，然后下试8,000点。A股昨跌超过2%，累及国企指数一度跌332点低见8,876点，但午后收窄跌幅，最后只跌146点或1.6%，收9,063点，成交额125亿港元，只有14%主板H股可以逆市上升；红筹指数跌29点或0.7%，收3,924点，成交额44亿港元，汇丰环球第三季看好的联想 、中国海洋石油 等逆市升。国务院办公厅上周五发出一份意见稿，是关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见，虽列出十项意见，只是重申中国领导人或部委过去所提出的意见而已，中国内地股民最担心仍是A股重启IPO。由于中国内地传出7月底可恢复IPO，对观望气氛浓厚的A股而言当然不利，即使银行同业拆息继续回落，反映中国内地流动性好转，也无法逆转A股昨跌。
至于认为没有新意的指导意见，明确指出按照稳中求进、稳中有为、稳中提质的要求，继续执行稳健的货币政策，不因经济增长放缓转向宽松，也不因当前一时货币增长较快而转向紧缩，同时坚持有扶有控、有保有压的原则，着力调整优化金融资源配置，盘活存量资金，用好增量资金，有效推动经济结构调整和转型升级。意见当中重申综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制的引导作用，并要稳步推进利率市场化改革等。若然中国今年加快利率市场化，已指出对内银股以及保险股都会带来压力，因为影响内银股净息差和保险股的保单利率，惟相关股份由高位回调多时，或多或少已反映相关利淡因素，故宁可人民银行尽早将利率市场化，反而可消除内银股以及保险股的不利因素，股价可能得以回升。
不管如何，国指6月底反弹，曾憧憬指数有机会见底，惟要等成交额能否放量地带动指数急升，可惜指数过去一周下跌多过上升，相信转势的希望已幻灭，最多只有反弹。指数过去两个多星期在8,700点至9,400点区域上落，乐观是在低位震荡来消化沽压，然后反弹。即使昨日午后显着收窄跌幅，但目前来看，反弹空间应有限，10,000点始终是主要阻力位，高位仍是阻力重重。(B03)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。