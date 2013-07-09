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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:07 BJT

****《港报快速浏览》--7月9日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
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 港报社评：协恩校长鼓动学生违法须追究责任--文汇报                            
 港报社评：反腐显实绩，释刘志军死缓争议--经济日报                            
 港报社评：中俄军演美日巡航，阵营博弈加剧矛盾--信报                          
 港报社评：堆填区拨款岌岌可危，议会细碎普选特首也难管治--明                  
 报                                                           
 港报社评：屯门堆填区要打有把握的仗--星岛日报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：双重去杠杆--信报7月9日                                        
 港报财经评论：弱势市拣股，严守四原则--经济日报7月9日                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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