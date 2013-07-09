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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--7月10日****

路透7月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

   7月8日当周    
 7月9日(二)
 GMT时间          经济指标/活动                            公布时段        现值       预估值
 2300             韩国失业率                                    6月        3.2%         3.2%
 2350             日本企业物价指数(较前月)                      6月       +0.1%         持平
                               (较上年同期)                               +1.2%        +1.2%
   
 7月10日(三)
 GMT时间          经济指标/活动                            公布时段      预估值         前值
 0030             澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                  7月          --        +4.7%
 0300             韩国L货供额(较上年同期)                       5月          --        +7.6%
 0500             日本消费者信心指数                            6月          --       正45.7
 --               日本央行利率决议                               --          --           --
 0600             德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           6月终值       +0.1%        +0.1%
                  德国CPI(较上年同期)                                     +1.8%        +1.8%
                  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      6月终值       +0.1%        +0.1%
                  德国HICP(较上年同期)                                    +1.9%        +1.9%
 0645             法国经常账收支(亿欧元)                        5月          --       赤字28
 0645             法国工业生产(较前月)                          5月       -0.8%        +2.2%
 0800             意大利工业生产(较前月)                        5月       +0.3%        -0.3%
                  意大利经工作日调整工业生产(较上年同期                   -4.7%        -4.6%
                  )                                                              
 1100             美国抵押贷款指数                       7月5日当周          --        555.5
 1100             美国再融资指数                         7月5日当周          --      2,568.3
 1400             美国批发(趸售)库存                            5月       +0.3%        +0.2%
                  趸售销售                                                +0.4%        +0.5%
 1900             美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会   6月18-19日          --           --
                  议记录                                                         
 2245             新西兰食品价格指数(较前月)                    6月          --        +0.3%
 2350             日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --    卖超9,659
                  外资投资日本股票(亿日圆)                                   --    买超4,797
 2350             日本机械订单(较前月)                          5月       +1.3%        -8.8%
                  (较上年同期)                                            +2.5%        -1.1%
 
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
                
 7月9日(二)
 GMT时间         经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
 0130            澳洲NAB企业现况指数                            6月         负8           --
                 澳洲NAB企业信心指数                                         零           --
 0645            法国预算收支(亿欧元)                         1-5月     赤字726           --
 0715            瑞士零售销售(较上年同期)                       5月       +1.8%        +1.9%
 0830            英国工业生产(较前月)                           5月        持平        +0.2%
                 英国工业生产(较上年同期)                                 -2.3%        -1.5%
                 英国制造业产出(较前月)                                   -0.8%        +0.3%
                 英国制造业产出(较上年同期)                               -2.9%        -1.6%
 0830            英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)               5月  逆差为40.9       逆差35
                                                                              3  
                 英国对全球贸易收支(亿英镑)                           逆差84.91     逆差84.7
 1130            美国NFIB小型企业信心指数                       6月        93.5           --
 1145            美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)         7月6日当周       +3.0%           --
 1215            加拿大房屋开工年率(万户)                       6月       19.96        18.70
 1255            美国Redbook连锁店销售(较上年同期)       7月6日当周       +3.6%           --
 1400            美国就业指数                                   6月      111.64           --
 2100            韩国出口物价(较上年同期)                       6月       -2.0%           --
                 进口物价(较上年同期)                                     -4.3%           --
  (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/田建华 ；审校 李春喜)

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