主要国家经济指标预测--7月10日****

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透7月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月8日当周 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2300 韩国失业率 6月 3.2% 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.2% 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 7月 -- +4.7% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 正45.7 -- 日本央行利率决议 -- -- -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 德国CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 德国HICP(较上年同期) +1.9% +1.9% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 5月 -- 赤字28 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.8% +2.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 5月 +0.3% -0.3% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期 -4.7% -4.6% ) 1100 美国抵押贷款指数 7月5日当周 -- 555.5 1100 美国再融资指数 7月5日当周 -- 2,568.3 1400 美国批发(趸售)库存 5月 +0.3% +0.2% 趸售销售 +0.4% +0.5% 1900 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会 6月18-19日 -- -- 议记录 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超9,659 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,797 2350 日本机械订单(较前月) 5月 +1.3% -8.8% (较上年同期) +2.5% -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 负8 -- 澳洲NAB企业信心指数 零 -- 0645 法国预算收支(亿欧元) 1-5月 赤字726 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 +1.8% +1.9% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 持平 +0.2% 英国工业生产(较上年同期) -2.3% -1.5% 英国制造业产出(较前月) -0.8% +0.3% 英国制造业产出(较上年同期) -2.9% -1.6% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 5月 逆差为40.9 逆差35 3 英国对全球贸易收支(亿英镑) 逆差84.91 逆差84.7 1130 美国NFIB小型企业信心指数 6月 93.5 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月6日当周 +3.0% -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 19.96 18.70 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月6日当周 +3.6% -- 1400 美国就业指数 6月 111.64 -- 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -2.0% -- 进口物价(较上年同期) -4.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/田建华 ；审校 李春喜)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。