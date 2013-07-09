全球矿业：智利下调2013年该国铜产量以及铜价预估

路透圣地亚哥7月9日 - 智利矿业部周一表示，智利调降其今年铜产量预估至553万吨，因某些矿场产量预估下降，但产量料仍可因新矿山投产而比2012年跳增。

智利铜业委员会Cochilco在4月时预估，智利今年的铜产量料为558万吨。智利是全球第一大产铜国。

不过2013年产量料仍将上升，因铜企Codelco年底投产新Ministro Hales矿场、以及大矿山Collahuasi 和Escondida 产量增加。

智利明年铜产量料将攀升至569万吨，略低于Cochilco先前所预估的573万吨。

Cochilco也下调其对2013年铜价均价预估，从每磅3.57美元降至3.27美元，受到最大铜消费国中国脚步放缓、美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将逐步退出经济刺激举措、2013-2017年期间铜产量料将过剩的影响。