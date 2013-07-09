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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:18 BJT

日本股市：日经指数早盘尾随欧美股市反弹，但仍审慎关注中国市场

路透东京7月9日 - 日本股市日经指数周二早盘走高，由全面性买盘推升，美元兑日圆回升站上101日圆及欧美股市收涨，均提供支撑。

日经指数 早盘中攀升1.2%，至14,284.86，收复周一的多数跌幅。

汽车制造、银行、及地产股盘初涌现买兴，但分析师指出，日股周一尾盘受中国市场疲势拖累后，投资人仍忧心中国市场风险。

“市场仍对中国股市十分敏感。日经指数表现要看上海股市波动情况而定，”大和证券分析师Yoshiyuki Kondo称。

丰田汽车 上涨1.3%，本田汽车 上涨1.7%，三菱UFJ金融集团 劲升1.9%，三井不动产 大涨3.4%。

东证股价指数 上涨1.3%，至1,188.15，33个类股指数中，有32个位于平盘上方。(完)

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