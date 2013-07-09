《美国上市公司业绩公布日程表》--7月9-16日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
汤森路透7月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于7月9日-16日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS -----------------------------------------------------------------------------------------------
7月10日 BMO Q2 2013 Fastenal 0.41 12 0.38
7月10日 BMO Q3 2013 Family Dollar 1.03 29 1.06
7月10日 AMC Q2 2013 百胜集团(Yum Brands) 0.54 22 0.67
7月12日 11:00 Q2 2013 摩根大通 1.43 29 1.21
7月12日 12:00 Q2 2013 富国银行 0.92 32 0.82
7月15日 12:00 Q2 2013 花旗集团 1.17 28 1.00
7月16日 BMO Q2 2013 Comerica Incorporated 0.70 34 0.73
7月16日 AMC Q2 2013 CSX Corp. 0.47 27 0.49
7月16日 BMO Q2 2013 高盛 2.83 24 1.78
7月16日 BMO Q2 2013 强生 1.39 19 1.30
7月16日 BMO Q2 2013 可口可乐 0.63 17 0.61
7月16日 BMO Q4 2013 The Mosaic Company 1.15 22 1.19
7月16日 AMC Q2 2013 雅虎 0.30 22 0.27
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。