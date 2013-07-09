版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 09:21 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月9-16日

汤森路透7月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于7月9日-16日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS -----------------------------------------------------------------------------------------------

7月10日 BMO Q2 2013 Fastenal 0.41 12 0.38

7月10日 BMO Q3 2013 Family Dollar 1.03 29 1.06

7月10日 AMC Q2 2013 百胜集团(Yum Brands) 0.54 22 0.67

7月12日 11:00 Q2 2013 摩根大通 1.43 29 1.21

7月12日 12:00 Q2 2013 富国银行 0.92 32 0.82

7月15日 12:00 Q2 2013 花旗集团 1.17 28 1.00

7月16日 BMO Q2 2013 Comerica Incorporated 0.70 34 0.73

7月16日 AMC Q2 2013 CSX Corp. 0.47 27 0.49

7月16日 BMO Q2 2013 高盛 2.83 24 1.78

7月16日 BMO Q2 2013 强生 1.39 19 1.30

7月16日 BMO Q2 2013 可口可乐 0.63 17 0.61

7月16日 BMO Q4 2013 The Mosaic Company 1.15 22 1.19

7月16日 AMC Q2 2013 雅虎 0.30 22 0.27

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐