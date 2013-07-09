新债招标：中国国开行一年和三年SHIBOR浮息债利差均低于预期

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期SHIBOR基准浮息债，中标利差为-65个基点(bp)，同时招标的三年期品种，中标利差为-10bp，两期债结果均低于市场预期。
此前市场对一年期的预测均值为-63bp，三年期为-4bp。
业内人士并透露，上述一年SHIBOR浮息债投标倍数2.48倍，三年期为3.43倍。
稍后国开行五年和七年浮息债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利差预测均值分别为9bp和21bp。
该次债具体条款如下:
32期 33期 34期 35期
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期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor
发行上限 均不超过50亿元
招标日 7月9日(周二)
具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
起息日/缴款日 7月23日
分销期 7月10日-7月23日
上市日 7月25日 7月29日 7月29日 7月29日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
付息频率 按季付息
承揽费 无 0.05% 0.10% 0.10%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。