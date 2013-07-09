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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 10:40 BJT

新债招标：中国国开行一年和三年SHIBOR浮息债利差均低于预期

路透北京7月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期SHIBOR基准浮息债，中标利差为-65个基点(bp)，同时招标的三年期品种，中标利差为-10bp，两期债结果均低于市场预期。

此前市场对一年期的预测均值为-63bp，三年期为-4bp。

业内人士并透露，上述一年SHIBOR浮息债投标倍数2.48倍，三年期为3.43倍。

稍后国开行五年和七年浮息债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利差预测均值分别为9bp和21bp。

该次债具体条款如下:

32期 33期 34期 35期

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期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor

发行上限 均不超过50亿元

招标日 7月9日(周二)

具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

起息日/缴款日 7月23日

分销期 7月10日-7月23日

上市日 7月25日 7月29日 7月29日 7月29日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

付息频率 按季付息

承揽费 无 0.05% 0.10% 0.10%

---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)

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