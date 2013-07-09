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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 09:53 BJT

芝加哥期市：美国新作玉米期货走坚，受月底高温乾旱天气预报支撑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 663.50 0.50 +0.08% +0.53% 692.23 42

CBOT玉米 503.75 3.25 +0.65% +2.54% 539.88 66

CBOT大豆 1258.25 6.00 +0.48% +2.44% 1287.08 86

CBOT稻米 $14.83 $0.02 +0.14% -0.87% $15.72 23

美国原油 $102.95 -$0.19 -0.18% -0.26% $96.60 79

汇率

欧元/美元 $1.285 -$0.002 -0.14% +0.16%

美元/澳元 0.912 -0.002 -0.20% +0.58%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/郑茵 审校 于春红)

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