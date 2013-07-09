欧元区经济：IMF称欧元区需协同行动恢复成长，并推进银行联盟

路透华盛顿7月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周一称，欧元区需采取协同行动恢复经济成长。IMF在这份措词强烈的声明中指出，欧元区有必要矫正银行资产负债表，推进银行联盟并支撑需求。

“成长依然疲弱，失业处于纪录高位。协同政策行动以恢复金融业体质并完备银行联盟实为不可或缺，”IMF在对欧元区经济的例行评估中指出。

“欧元区各自为政的情况依然严重，拖累了各处的成长。”IMF在声明稿称。

IMF表示，一年前对欧元存亡至为明显的威胁已被欧洲央行压下。欧洲央行宣布可能直接干预市场以稳定债市等举措。

但IMF认为，要宣告危机结束，这种进展还不足够，并敦促欧元区领导人继续专注于对抗创纪录的失业率这个迫切需求。失业率触及纪录高点有危及整个区域的长期经济和政治体质之虞。