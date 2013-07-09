欧元区经济：IMF称欧元区需协同行动恢复成长，并推进银行联盟

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透华盛顿7月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周一称，欧元区需采取协同行动恢复经济成长。IMF在这份措词强烈的声明中指出，欧元区有必要矫正银行资产负债表，推进银行联盟并支撑需求。
“成长依然疲弱，失业处于纪录高位。协同政策行动以恢复金融业体质并完备银行联盟实为不可或缺，”IMF在对欧元区经济的例行评估中指出。
“欧元区各自为政的情况依然严重，拖累了各处的成长。”IMF在声明稿称。
IMF表示，一年前对欧元存亡至为明显的威胁已被欧洲央行压下。欧洲央行宣布可能直接干预市场以稳定债市等举措。
但IMF认为，要宣告危机结束，这种进展还不足够，并敦促欧元区领导人继续专注于对抗创纪录的失业率这个迫切需求。失业率触及纪录高点有危及整个区域的长期经济和政治体质之虞。
“恢复经济成长和就业是必要之务。这需从多方面采取行动...从另一个角度来看，若只是头痛医头脚痛医脚，可能进一步损害信心，再碰到压力恐使欧元区难以招架。”(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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