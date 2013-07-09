美国金融：美国证交会称会计师事务所妨碍其调查假账

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透华盛顿7月8日 - 美国证券交易委员会(SEC)周一试图说服法官制裁世界前五大会计师事务所的中国分部，称后者拒绝递交审计材料的行为妨碍了对中国在美上市企业的假账调查。
一位SEC官员在听证会上表示，德勤(众信, Deloitte Touche)未能提供审计记录，导致对一家大型太阳能公司长达三年的财务舞弊调查陷入停顿。
“我们已经延迟很久，”SEC的助理执法主任Laura Josephs表示。
她还称，就在不遵从SEC要求的同时，德勤还在为上述公司和其他公司“继续提供审计意见”。
去年12月，SEC控告德勤 、毕马威 、普华永道 、立信德豪(BDO)和安永 违反证券法规。
美国希望加强对在美上市中企的监管，之前此类公司发生的一连串会计丑闻损害了投资者信心。
会计师事务所辩称，其无法按照SEC要求提交审计文件，是因中国保密法规禁止他们这么做。
SEC此前试图与中国监管者谈判寻找问题解决办法，但在谈判破裂后，SEC向会计师事务所提起了诉讼。(完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。