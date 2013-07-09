全球贵金属：俄罗斯Gokhran希望2014年起再度开始购买黄金--消息

路透莫斯科7月8日 - 俄罗斯国家贵金属和宝石贮备库Gokhran一消息人士告诉路透，Gokhran希望2014年再度开始在国内市场买金，此前Gokhran已两年没购金了。

消息人士并称，如果俄罗斯下议院(Duma)在秋天同意了对贵金属和宝石律法的更动，Gokhran可望2014年能恢复购金。但消息来源并未透露进一步细节。

Gokhran成立于1920年，隶属财政部管辖。其总储量属于国家机密，不过曾被用来填补国家预算的漏洞。

“我们不能直接购买黄金，因此已连续两年没有买入了。如果获得许可，我们乐于再度开始(购买)，”Gokhran的消息人士说。

他补充表示，Gokhran每年可支应7-10吨(225,050-321,500盎司)的购金，也可能开始在国内市场购买一些白银和钯金。

在俄罗斯央行的逾5,000亿美元黄金和外汇储备中，并不包括Gokhran的持仓。据5月1日止数据，央行储备中包含3,200万盎司黄金。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)