全球贵金属：俄罗斯Gokhran希望2014年起再度开始购买黄金--消息

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透莫斯科7月8日 - 俄罗斯国家贵金属和宝石贮备库Gokhran一消息人士告诉路透，Gokhran希望2014年再度开始在国内市场买金，此前Gokhran已两年没购金了。
消息人士并称，如果俄罗斯下议院(Duma)在秋天同意了对贵金属和宝石律法的更动，Gokhran可望2014年能恢复购金。但消息来源并未透露进一步细节。
Gokhran成立于1920年，隶属财政部管辖。其总储量属于国家机密，不过曾被用来填补国家预算的漏洞。
“我们不能直接购买黄金，因此已连续两年没有买入了。如果获得许可，我们乐于再度开始(购买)，”Gokhran的消息人士说。
他补充表示，Gokhran每年可支应7-10吨(225,050-321,500盎司)的购金，也可能开始在国内市场购买一些白银和钯金。
在俄罗斯央行的逾5,000亿美元黄金和外汇储备中，并不包括Gokhran的持仓。据5月1日止数据，央行储备中包含3,200万盎司黄金。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。