路透专访：香港竞争力减弱，政府应强化本地优势产业--工业总会主席

* 营商成本上升，香港竞争力呈下降

* 政策未能及时回应市场需要，企业灵活度减弱

* 政府应协助优势行业巩固世界市场地位

记者 梁慧仪

路透香港7月10日 - 面对香港竞争力出现下降趋势，新任香港工业总会主席刘展灏认为，现时政府在政策方面往往受制于政治环境，很多时未能及时回应市场需要，灵活程度也降低；但政府应设法强化一些香港在世界具领先位置的行业，否则最终会被其他地区所取代。

瑞士洛桑国际管理学院（IMD）此前发表《2013年世界竞争力年报》，香港排名由去年的首位跌至第三。而在中国城市竞争力研究会的研究中，香港更只排行第五，较上次研究下降三位。特区政府并预计香港劳动人口将于2018年见顶，此后将进入长期下跌的时期；人力资源问题或会制约经济发展，形成瓶颈。

“香港近年只靠旅游、金融和地产发展，整个经济发展恐怕会出现失衡。”刘展灏接受路透访问时称。

“在实业方面看不到有巩固的基础可以继续发挥，在这方面看到香港的出口优势正慢慢削弱...，租金贵，物价上升，所以（香港竞争力）排名稍为下降是意料中事。”他说。

香港的经济增长自2010年以后逐年下滑，去年本地生产总值(GDP)增长只有1.5%，政府预测今年增速为1.5-3.5%。而房屋、贫穷、人口老化和环保近年成为困扰香港社会的主要问题。据世邦魏理仕的调查指出，香港中环核心商业区写字楼租金成本连续三年高踞全球榜首。在人力资源方面，特首梁振英此前表示，未来数年香港的劳动人口仍会慢慢增加，到2018年见顶后将进入长期下跌时期。对缺乏其他天然资源的香港要保持竞争优势，会是一个很大的挑战。

**助优势产业巩固地位**

香港多年前已由制造业转型，目前四大支柱产业分别为贸易及物流、旅游、金融、法律会计等专业服务，都以服务业为主；但香港的制衣、玩具、钟表、珠宝、眼镜等设计和制造行业在世界上仍相当有优势，且在世界市场上居领先位置。

本身从事钟表业的刘展灏指出，以产值和产量计香港均居全球钟表行业的第二位，分别在瑞士和中国之后。

“很多地方想争这个位置，香港就做到了。其实政府过往（对行业）也没有支持，只靠港人的勤奋和努力。但今时今日，很多国家都支援本身工业发展，慢慢就会看到（我们）这些产业优势会退化，虽然不会被淘汰，但假如不进步，这个位置只会被其他地方替代。”刘展灏说。

香港有逾九成企业都属中小型企业，涵盖各行各业，刘展灏也同意，政府很难推出单一政策又能帮助到所有中小企业。

他认为政府仍要推出政策去帮助优势产业强化其领先位置，例如鼓励转型升级，协助产品开发设计、开拓市场推广，提升生产效率等。

**人力资源缺乏**

刘展灏表示，香港本身资源不多，过往靠劳动力充裕和背靠中国大陆，令本地出口颇具优势。但近年港商的主要生产基地--珠江三角洲，也受到不少政策和环境因素，令整个营运环境变得艰难及较多制肘，加上由外省到广东省打工的年青人减少了，招聘工人愈来愈困难，工资又持续上涨。种种因素令到香港厂商在交货期和价钱方面都没以前灵活，创业的人也减少了。

虽然近年开始有厂商将生产基地迁往孟加拉、缅甸、越南和印尼等工资水平较低的国家，刘展灏指出，适合离开中国的产业不是太多，因为要有其他的辅助工业和产业链的配合，但制衣业则是例外，因为早年因配额制度的缘故，所以香港的制衣厂商早已将生产搬往外地。

至于香港本身，刘展灏称近年政府对营商环境的规管增加了，例如最低工资的立法和实施，引进竞争法，研究标准工时，社会争取集体谈判权等讨论，一旦落实立法的话，均会令做生意的成本大增，“自由色彩”褪色，企业灵活度大减。

他指出，香港社会近年逐渐走向政治化，令政府不敢推出新政策，即使推出也往往得不到立法会支持，企业靠自己“单打独斗”，难以和其他国家去竞争，令香港明显处于不利位置。

“香港慢慢变成一个昂贵的城市，现在有少少像断线的风筝，不受控制...，我们担心劳工福利政策过份时，会影响香港的营商环境和民生。”刘展灏说。(完)