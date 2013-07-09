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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 10:02 BJT

美国个股: Tesla Motors于7月15日起取代甲骨文，成为NASDAQ-100成分股

路透7月9日 - Nasdaq Omx集团 称，自7月15日起，Tesla Motors 将取代甲骨文 ，成为NASDAQ-100指数成分股。(完)

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