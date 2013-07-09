新闻稿： 中国6月份工业生产者价格同比下降2.7%，环比下降0.6%--统计局

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年6月份工业生产者价格变动情况新闻稿全文： 2013年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.6%。工业生产者购进价格同比下降2.6%，环比下降0.5%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降2.2%，工业生产者购进价格同比下降2.4%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.68个百分点。其中，采掘工业价格下降8.5%，原材料工业价格下降4.2%，加工工业价格下降2.7%。生活资料价格同比持平（涨跌幅度为0）。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨1.0%，一般日用品价格下降0.5%，耐用消费品价格下降0.8%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降6.3%，燃料动力类价格下降4.9%，有色金属材料及电线类价格下降4.5%，化工原料类价格下降3.0%；农副产品类价格上涨1.5%。 据测算，在6月份-2.7%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.3个百分点，新涨价因素约为-1.4个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.7%。其中，采掘工业价格下降1.9%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格下降0.2%。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格持平（涨跌幅度为0），一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降1.6%，燃料动力类价格下降0.9%，有色金属材料及电线类价格下降0.6%，化工原料类价格下降0.5%；农副产品类价格上涨0.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。