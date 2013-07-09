新闻稿： 中国6月份工业生产者价格同比下降2.7%，环比下降0.6%--统计局

路透北京7月9日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年6月份工业生产者价格变动情况新闻稿全文： 2013年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.6%。工业生产者购进价格同比下降2.6%，环比下降0.5%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降2.2%，工业生产者购进价格同比下降2.4%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.68个百分点。其中，采掘工业价格下降8.5%，原材料工业价格下降4.2%，加工工业价格下降2.7%。生活资料价格同比持平（涨跌幅度为0）。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨1.0%，一般日用品价格下降0.5%，耐用消费品价格下降0.8%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降6.3%，燃料动力类价格下降4.9%，有色金属材料及电线类价格下降4.5%，化工原料类价格下降3.0%；农副产品类价格上涨1.5%。 据测算，在6月份-2.7%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.3个百分点，新涨价因素约为-1.4个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.7%。其中，采掘工业价格下降1.9%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格下降0.2%。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格持平（涨跌幅度为0），一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降1.6%，燃料动力类价格下降0.9%，有色金属材料及电线类价格下降0.6%，化工原料类价格下降0.5%；农副产品类价格上涨0.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)