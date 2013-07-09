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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在NAB企业调查和中国CPI公布后下滑

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* 澳元/美元跌至0.9110美元下方，此前澳洲国民银行(NAB)公布的企业现况指数从负4跌至负8

* 中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，略高于预估中值的2.5%涨幅

* 在NAB企业调查和中国CPI公布后，澳元/美元从0.9118跌至0.9100下方

* 小时图下一道支撑在0.9080

* 上述调查和数据料不会持久影响澳元人气

* 随着美元持坚，澳元/美元料多为区间交投，并有逢高卖出倾向。(完)

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