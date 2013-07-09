新闻稿：中国6月CPI同比上涨2.7%，上半年涨幅2.4%--国家统计局

路透北京7月9日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年6月份居民消费价格变动情况新闻稿全文：

2013年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.7%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.8%；食品价格上涨4.9%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨2.7%。上半年，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。 6月份，全国居民消费价格总水平环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品和非食品价格均持平；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.2%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 6月份，食品价格同比上涨4.9%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.59个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨4.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.34个百分点（猪肉价格上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点）；鲜菜价格上涨9.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.26个百分点；鲜果价格上涨11.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；粮食价格上涨5.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；水产品价格上涨3.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点。

烟酒及用品价格同比上涨0.3%。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格持平。

衣着价格同比上涨2.3%。其中，服装价格上涨2.5%，鞋类价格上涨1.3%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.5%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.4%，耐用消费品价格上涨0.1%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.4%。其中，中药材及中成药价格上涨3.1%，医疗保健服务价格上涨1.8%，医疗器具及用品价格上涨0.6%，西药价格上涨0.1%。 交通和通信价格同比下降0.7%。其中，通信工具价格下降8.4%，车用燃料及零配件价格下降2.1%，交通工具价格下降1.4%，车辆使用及维修价格上涨3.4%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.4%。其中，教育服务价格上涨2.8%，文娱费价格上涨2.5%，旅游价格上涨0.9%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.4%。 居住价格同比上涨3.1%。其中，住房租金价格上涨4.1%，水、电、燃料价格上涨2.6%，建房及装修材料价格上涨1.3%。 据测算，在6月份2.7%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.9个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况