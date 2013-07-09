新闻稿：中国6月CPI同比上涨2.7%，上半年涨幅2.4%--国家统计局

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年6月份居民消费价格变动情况新闻稿全文：
2013年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.7%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.8%；食品价格上涨4.9%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨2.7%。上半年，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。 6月份，全国居民消费价格总水平环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品和非食品价格均持平；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.2%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 6月份，食品价格同比上涨4.9%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.59个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨4.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.34个百分点（猪肉价格上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点）；鲜菜价格上涨9.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.26个百分点；鲜果价格上涨11.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；粮食价格上涨5.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；水产品价格上涨3.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨0.3%。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格持平。
衣着价格同比上涨2.3%。其中，服装价格上涨2.5%，鞋类价格上涨1.3%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.5%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.4%，耐用消费品价格上涨0.1%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.4%。其中，中药材及中成药价格上涨3.1%，医疗保健服务价格上涨1.8%，医疗器具及用品价格上涨0.6%，西药价格上涨0.1%。 交通和通信价格同比下降0.7%。其中，通信工具价格下降8.4%，车用燃料及零配件价格下降2.1%，交通工具价格下降1.4%，车辆使用及维修价格上涨3.4%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.4%。其中，教育服务价格上涨2.8%，文娱费价格上涨2.5%，旅游价格上涨0.9%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.4%。 居住价格同比上涨3.1%。其中，住房租金价格上涨4.1%，水、电、燃料价格上涨2.6%，建房及装修材料价格上涨1.3%。 据测算，在6月份2.7%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.9个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
6月份，食品价格环比持平。其中，鲜菜价格下降5.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.16个百分点。鲜果、油脂价格分别下降2.0%和0.9%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。肉禽及其制品价格上涨2.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.18个百分点（猪肉价格上涨4.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.13个百分点）。 6月份，非食品价格环比持平。其中，家庭设备用品及维修服务、居住价格均上涨0.1%，医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务价格均持平，衣着、烟酒及用品价格分别下降0.3%和0.1%。水、电、燃料中，液化石油气价格下降1.3%。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。