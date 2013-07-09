更新版 1-中国数据：翘尾因素拉高6月CPI涨幅，未来通胀压力料仍不大

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 6月CPI同比涨2.7%高于预期，主要受翘尾因素影响
* 6月PPI同比下降2.7%，符合预期
* 未来通胀压力料仍不大
* 整体经济需求依然疲弱 (新增更多细节及评论)
路透北京7月9日 - 中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。
分析人士认为，无论是CPI的涨幅扩大抑或PPI的跌幅收窄，与中国目前经济不温不火的下行态势基本吻合，若结合PMI，工业用电量等数据推测，二季度的经济数据或许会令人失望。
“6月CPI的反弹主要是受基数和翘尾因素影响，统计局对此也解释的很明确，从目前整体的经济形势看，并不支持物价大幅反弹。”中国国家信息中心高级经济师祁京梅称。
中国国家统计局周二公布，6月CPI同比上涨2.7%，PPI同比下降2.7%；路透调查中值分别为上涨2.5%和下降2.7%。上半年累计，CPI同比上涨2.4%，PPI同比下降2.2%。而中国年初制定的全年CPI涨幅控制目标为3.5%。
参看中国CPI图表，请点击 link.reuters.com/bac59t
国家统计局城市司高级统计师余秋梅在统计局网站撰文解读指出，6月CPI同比涨幅比5月扩大了0.6个百分点，翘尾因素为1.9个百分点，新涨价因素与5月份相同。
文章解释，6月翘尾因素的增加，与去年6月价格环比下降有关。去年6月CPI环比下降0.6%，既是今年6月翘尾因素增加的原因，也降低了今年6月CPI同比指数的对比基数。因此，尽管今年6月的居民消费价格总水平与5月份持平，但受对比基数降低0.6个百分点的影响，6月CPI同比涨幅比5月相应扩大了0.6个百分点。
中国国家统计局将于下周一(15日)公布上半年经济数据。路透调查显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。二季度经济走弱的原因包括：外贸水分被挤出，制造业产能过剩鲜有改善，投资未现强劲增长态势，流动性相对收紧。
**通胀形势料平稳**
尽管6月CPI涨幅超过市场预期，但分析师们并没有对物价上涨的压力感到忧虑。需求不振，且整体经济仍处在温吞下行的状态下，他们预计今年下半年中国物价涨幅不会太明显。
广发银行高级交易员颜岩认为，CPI略高于市场预期，因为蔬菜价格回落幅度小，而且肉类价格出现明显上涨。其中蔬菜季节性明显低于以往15%左右的环比跌幅，而肉禽类价格环比反而上涨，尤其是猪肉环比达4.6%，有悖于季节规律。两者共同作用，推高了CPI整体水平。
他认为，接下来的一段时间，肉类和蔬菜价格都将进入季节性上涨周期，下半年CPI环比将缓慢走高，同比会在2.5%到3%的水平。PPI则持续低迷，传导作用有限。
中国国际经济交流中心研究员王军也认为，6月份CPI反弹很厉害，主要是受猪肉价格影响带动，但因目前整体需求疲弱，经济形势也不支持物价大涨，输入性通胀压力也不大，估计年内CPI的涨幅也就在2.7-2.8%左右，上涨压力不会太大。
至于PPI的持续回落，分析师们也认为与中国目前整体的经济形势基本匹配，需求不足导致上游原材料行业价格压力较大。在目前的经济政策下，上游产品价格将承受较长时间的价格压力。
王军就认为，PPI降幅虽较上月略有收窄，但环比降幅与上月持平，显示生产需求方面仍较疲弱，结合PMI、工业用电量等指标综合预测，二季度中国经济的数据可能仍然令人失望。预计下半年随着经济的逐渐企稳，PPI的同比跌幅可能会收窄，但回到正值的可能性则不大。
分析师们也提到，尽管现在来看，未来几个月通胀压力不大，但央行的管理是谨慎的。虽然目前较低的通胀水平给了管理层较宽松的政策空间，但刺激政策会以产业政策为主，而不是大规模的数量和价格政策。
“从物价的差异和结构性变动特征看，货币政策的‘紧数量、低利率’组合将持续。”海证券宏观分析师胡月晓称。(完) (发稿 北京中文部；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
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