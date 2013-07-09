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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:11 BJT

台湾汇市：台币盘初随韩元走升，国际美元涨势趋缓

路透台北7月9日 - 台币兑美元 周二盘初走升。国际美元指数由三年高点回落，亚币中韩圜盘初走升，出口商也有抛汇，带动台币早盘趋升。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在30.10-30.13，上日在30.12-30.15。央行上日作价收于30.342。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为价平附近，报价为0.000/0.015，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.102/116左右，上日收在30.080。

本地时间10:04时，台北外汇中心的台币兑美元交易升值2.28角报30.115。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商在30.15以上价位仍有抛汇意愿

* 外资盘初买入美元，也见部分卖出

* 至10:00成交量约1.32亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.05-30.15

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