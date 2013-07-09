台湾汇市：台币盘初随韩元走升，国际美元涨势趋缓

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透台北7月9日 - 台币兑美元 周二盘初走升。国际美元指数由三年高点回落，亚币中韩圜盘初走升，出口商也有抛汇，带动台币早盘趋升。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在30.10-30.13，上日在30.12-30.15。央行上日作价收于30.342。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为价平附近，报价为0.000/0.015，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.102/116左右，上日收在30.080。
本地时间10:04时，台北外汇中心的台币兑美元交易升值2.28角报30.115。
交易员观察市场最新动态：
* 出口商在30.15以上价位仍有抛汇意愿
* 外资盘初买入美元，也见部分卖出
* 至10:00成交量约1.32亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.05-30.15
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。