更新版 1-中国公开市场：资金面持续转好但央行继续暂停操作，谨慎应对财税缴款

* 今日公开市场继续暂停操作

* 资金面持续向好，但仍面临财税缴款压力

* 若货币市场利率再下台阶，央票和正回购或重启 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月9日 - 随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。

市场人士并认为，本周公开市场无到期资金投放，央行亦无动力进行主动回笼，不过如果流动性进一步趋于宽松，货币市场利率再下台阶，央行重启央票发行和正回购操作的可能性加大。

“现在(质押式回购)这个价格是比较合适的，既体现了紧平衡(的政策意图)，价格也没有太离谱，猜测是不是隔夜(回购利率跌)破了3%以后(公开市场)会有所动作。”上海一银行交易员表示。

北京时间11:15，银行间市场隔夜质押式回购加权平均利率 报3.2487%，与上日的3.2507%接近。

他认为，虽然最近回购利率不断走低，但7月中旬仍有企业缴税，面对这一不确定性因素，央行还是保有一份谨慎心态，以防刚刚恢复稳定的资金面再现波动。

在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场上周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） --

（周四） 待定 央票到期 -- 正回购到期 -- 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)