美日贸易：日本计划最快8月恢复进口美国西部白小麦--消息

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透东京7月9日 - 业界消息人士指出，日本计划最快8月恢复进口美国西部白小麦，之前因为在美国俄勒冈州发现未获批准的转基因小麦后，日本暂停进口美国小麦。
日本是亚洲最大小麦进口国，目前担心用于糕点的白小麦库存量，日本恢复进口后，将提振西部白小麦价格。
“只要确保安全，(政府)打算尽快恢复进口，”一位要求匿名的业界消息人士称。
“但以时程而言，下周或下下周的难度太高，所以他们说可能在8月恢复。”
日本农林水产省曾表示，要等到接获美国调查俄勒冈州事件的详细内容，才能恢复进口。农林水产省亦表示，美国未来应该在出口之前进行检验。
这些条件能否在8月之前满足尚不明朗，但消息人士表示，日本政府认为有此可能。
在5月底传出俄勒冈州事件之前，日本制粉业者的小麦库存为15万吨，相当于2.3个月使用量，之后持续下滑。
之后将新增一批在进口禁令实施前采购的17万吨库存，日本政府正在检验这批小麦。之后，除非解除进口禁令，否则小麦库存将持续下降。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。