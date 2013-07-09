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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:19 BJT

美日贸易：日本计划最快8月恢复进口美国西部白小麦--消息

路透东京7月9日 - 业界消息人士指出，日本计划最快8月恢复进口美国西部白小麦，之前因为在美国俄勒冈州发现未获批准的转基因小麦后，日本暂停进口美国小麦。

日本是亚洲最大小麦进口国，目前担心用于糕点的白小麦库存量，日本恢复进口后，将提振西部白小麦价格。

“只要确保安全，(政府)打算尽快恢复进口，”一位要求匿名的业界消息人士称。

“但以时程而言，下周或下下周的难度太高，所以他们说可能在8月恢复。”

日本农林水产省曾表示，要等到接获美国调查俄勒冈州事件的详细内容，才能恢复进口。农林水产省亦表示，美国未来应该在出口之前进行检验。

这些条件能否在8月之前满足尚不明朗，但消息人士表示，日本政府认为有此可能。

在5月底传出俄勒冈州事件之前，日本制粉业者的小麦库存为15万吨，相当于2.3个月使用量，之后持续下滑。

之后将新增一批在进口禁令实施前采购的17万吨库存，日本政府正在检验这批小麦。之后，除非解除进口禁令，否则小麦库存将持续下降。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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