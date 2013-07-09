台湾债市：五年公债殖利率早盘量缩回档修正，终端买盘进场打压空头气氛

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透台北7月9日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二盘初回档修正。交易商认为，终端买盘进场打压空头气氛，令市场交投转趋安静，料今日五年券殖利率拉回整理。
交易员表示，先前两个交易日五年券殖利率最高已弹升逾10个基点，在激情过后市场开始关注终端买盘的态度，昨日逢高买盘进场稍有压抑空头气焰，加以美债殖利率周一也稍有拉回，预料在美联储主席贝南克周三演讲前，市场观望气氛转浓，早盘交投略显清淡。
“之前的空头气氛被大型金融机构巴下来就吓到了!”一证券商交易员称。
交易员指出，短线五年券102/2殖利率回档至1.10%附近将会面临压力，10年券102/6殖利率回档压力区则暂估1.50%左右。
交易员观察市场最新动态：
* 美债殖利率周一稍有拉回整理
* 终端买盘酌量进场打压空头气焰
* 五年、10年主流券殖利率联袂回档修正
* 市场转趋观望令交投相当清淡
* 台币IRS 五年期报价拉回到1.28/1.31%
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在1.11-1.16%
* 102/6暂看在1.51-1.56%
本地时间10:08最新报价：
* 102/2殖利率跌2.95基点，报1.1255%。
* 102/6殖利率跌2.70基点，报1.5280%。
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* 欧元区经济：复苏存在推迟风险，警惕“失去的10年”--科尔 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。