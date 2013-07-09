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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:28 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘量缩回档修正，终端买盘进场打压空头气氛

路透台北7月9日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二盘初回档修正。交易商认为，终端买盘进场打压空头气氛，令市场交投转趋安静，料今日五年券殖利率拉回整理。

交易员表示，先前两个交易日五年券殖利率最高已弹升逾10个基点，在激情过后市场开始关注终端买盘的态度，昨日逢高买盘进场稍有压抑空头气焰，加以美债殖利率周一也稍有拉回，预料在美联储主席贝南克周三演讲前，市场观望气氛转浓，早盘交投略显清淡。

“之前的空头气氛被大型金融机构巴下来就吓到了!”一证券商交易员称。

交易员指出，短线五年券102/2殖利率回档至1.10%附近将会面临压力，10年券102/6殖利率回档压力区则暂估1.50%左右。

交易员观察市场最新动态：

* 美债殖利率周一稍有拉回整理

* 终端买盘酌量进场打压空头气焰

* 五年、10年主流券殖利率联袂回档修正

* 市场转趋观望令交投相当清淡

* 台币IRS 五年期报价拉回到1.28/1.31%

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.11-1.16%

* 102/6暂看在1.51-1.56%

本地时间10:08最新报价：

* 102/2殖利率跌2.95基点，报1.1255%。

* 102/6殖利率跌2.70基点，报1.5280%。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周二展望：公债价格可能扩大涨势，有低接买家进场

* 美国经济：白宫在中期预算评估中下调GDP成长预期

* 美国数据：5月消费者信贷增加196亿美元，升幅为一年来最

* 中国数据观测：国内外经济弱复苏料带动6月进出口温和增长，贸易顺差稍扩大

* 中国数据观测：二季度GDP增速料降至7.5%，工业和投资难见起色

* 欧元区经济：复苏存在推迟风险，警惕“失去的10年”--科尔 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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