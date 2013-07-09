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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:25 BJT

表格：中国6月居民消费价格指数(CPI)分项数据

路透北京7月9日 - 以下为中国国家统计局公布的2013年6月居民消费价格指数(CPI)分项数据表.
    
    具体如下:(较上年同期%):

                      13年6月  5月    4月    3月   2月   1月   12年12    11月   10月  9月    8月   7月    6月
                                                                 月                                      
                 CPI  2.7      2.1    2.4    2.1   3.2    2.0    2.5      2.0   1.7   1.9    2.0   1.8    2.2 
                城市  2.6      2.1    2.4    2.0   3.2    2.0    2.5      2.1   1.8   2.0    2.1   1.9    2.2 
                农村  2.8      2.2    2.4    2.2   3.3    2.2    2.5      1.9   1.5   1.7    1.8   1.5    2.0 
                食品  4.9      3.2    4.0    2.7   6.0    2.9    4.2      3.0   1.8   2.5    3.4   2.4    3.8 
              非食品  1.6      1.6    1.6    1.8   1.9    1.6    1.7      1.6   1.7   1.7    1.4   1.5    1.4 
              消费品  2.6      1.8    2.2    1.7   3.3    2.0    2.5      1.9   1.5   1.8    2.1   1.7    2.3 
            服务项目  2.7      2.8    2.9    3.1   3.1    2.2    2.5      2.3   2.3   2.3    2.0   2.0    1.9 
        烟酒及用品类  0.3      0.5    0.8    1.0   1.1    1.4    1.5      1.7   2.0   2.4    3.0   3.1    3.2 
              衣着类  2.3      2.5    2.5    2.3   2.1    2.5    1.9      2.3   2.7   3.4    3.1   3.3    3.3 
  家庭设备用品及维修  1.5      1.6    1.6    1.6   1.6    1.5    1.7      1.5   1.5   1.6    1.8   1.9    1.9 
                服务                                                                                     
  医疗保健及个人用品  1.4      1.5    1.5    1.7   1.8    1.8    1.7      1.6   1.8   1.4    1.3   1.8    1.9 
        交通和通信类  -0.7     -1.2   -1.1   -0.3  0.2   -0.3    0.0      0.0   0.1   -0.2  -0.8   -0.9  -0.4 
                                                                                                         
  娱乐文化用品及服务  1.4      1.3    1.5    1.7   2.0    0.5    1.1      0.9   1.1   1.0    0.4   0.4    0.3 
                  类                                                                                     
              居住类  3.1      3.0    2.9    2.9   2.8    2.9    3.0      2.6   2.5   2.3    2.2   2.1    1.6 
 
    参看更多细节,请点击国家统计局网站(here)

 (发稿 丁琦；审校 张喜良)

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