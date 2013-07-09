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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度反弹，日股守住涨幅形成助力

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* 美元/日圆再度反弹，市场气氛更加倾向追逐风险，且亚洲股市未见挫跌

* 中国公布数据后，沪综指目前约在平盘附近，日股日经指数守住涨幅

* 美元/日圆在一目均衡云区顶部100.79日圆的支撑位获得确认，盘初低点在100.77

* 101.50-60仍有卖压，到期选择权之中包括执行价102的触碰失效选择权

* 102.00上方有大型停止单，100.75下方有一些下档停止单(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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